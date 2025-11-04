Нуржас Садырбай представит Казахстан в международном проекте Димаша Кудайбергена

В 2026 году выйдет новый международный проект Димаша Кудайбергена Voice Beyond Horizon, созданный в сотрудничестве с китайской медиакомпанией Hunan Broadcasting System. В шоу примут участие восемь вокалистов из шести стран мира.

Казахстан в этом масштабном проекте представит певец и актер музыкального театра и кино Нуржас Садырбай.

Нуржас Садырбай родился в 2000 году в городе Учкудук. В 2019 году окончил Государственный колледж культуры и искусства в Навои по специальности «Академический вокал». Позже продолжил образование в Казахском национальном университете искусств, где обучался в мастерской Асхата Маемирова по специальности «Артист музыкального театра».

Еще в студенческие годы Нуржас начал выступать на профессиональной сцене. Одной из его первых заметных работ стала роль Ромео в мюзикле «Ромео и Джульетта».

С 2020 года артист служит в Государственном музыкальном театре юного зрителя города Астаны. На сцене театра он исполнил такие партии, как Толеген в опере «Кыз Жибек», Флоридор в оперетте «Мадемуазель Нитуш», Акан-сери в мюзикле «Шамши». Садырбай виртуозно передает как легкость романтических историй, так и глубину драматических сюжетов, создавая яркие сценические образы в постановках «Абай – Тогжан» (роль Абая), «Гаухартас» (роль Кайыркена) и других.

В кино Нуржас исполнил главную роль в музыкальном художественном фильме «Естай и Корлан», воплотив образ великого казахского композитора и поэта Естая.