    17:29, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нуржас Садырбай представит Казахстан в международном проекте Димаша Кудайбергена

    Артист Нуржас Садырбай представит Казахстан в новом международном проекте Димаша Кудайбергена Voice Beyond Horizon, передает агенство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Фото: dimashnews.com

    В 2026 году выйдет новый международный проект Димаша Кудайбергена Voice Beyond Horizon, созданный в сотрудничестве с китайской медиакомпанией Hunan Broadcasting System. В шоу примут участие восемь вокалистов из шести стран мира.

    Казахстан в этом масштабном проекте представит певец и актер музыкального театра и кино Нуржас Садырбай.

    Нуржас Садырбай родился в 2000 году в городе Учкудук. В 2019 году окончил Государственный колледж культуры и искусства в Навои по специальности «Академический вокал». Позже продолжил образование в Казахском национальном университете искусств, где обучался в мастерской Асхата Маемирова по специальности «Артист музыкального театра».

    Еще в студенческие годы Нуржас начал выступать на профессиональной сцене. Одной из его первых заметных работ стала роль Ромео в мюзикле «Ромео и Джульетта».

    С 2020 года артист служит в Государственном музыкальном театре юного зрителя города Астаны. На сцене театра он исполнил такие партии, как Толеген в опере «Кыз Жибек», Флоридор в оперетте «Мадемуазель Нитуш», Акан-сери в мюзикле «Шамши». Садырбай виртуозно передает как легкость романтических историй, так и глубину драматических сюжетов, создавая яркие сценические образы в постановках «Абай – Тогжан» (роль Абая), «Гаухартас» (роль Кайыркена) и других.

    В кино Нуржас исполнил главную роль в музыкальном художественном фильме «Естай и Корлан», воплотив образ великого казахского композитора и поэта Естая.

     

     

    Димаш Кудайберген
