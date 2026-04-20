Казахстан расширяет рынок труда для людей с инвалидностью

Как сообщает Минтруда и соцзащиты РК, в 2026 году квота установлена для 2,6 тыс. работодателей и предусматривает 16,7 тыс. рабочих мест.

- Это реальные возможности для граждан с инвалидностью найти работу, получить стабильный доход и реализовать свой профессиональный потенциал, - говорится в сообщени ведомства.

Перечень работодателей, участвующих в квотировании, опубликован на Электронной бирже труда в разрезе районов и городов. Ознакомиться с ним можно по здесь.

— Это упрощает поиск подходящих работодателей и позволяет соискателям быстрее находить варианты трудоустройства в своем регионе. Квотирование рабочих мест — это важный инструмент, направленный не только на создание рабочих мест, но и на формирование инклюзивной среды, в которой каждый человек имеет возможность работать и быть востребованным, — рассказали в Минтруда.

В министерстве отметили, что будет продолжена работа в этом направлении с акцентом на повышение доступности информации для лиц с инвалидностью, совершенствование механизмов мониторинга и оценки исполнения квоты, внедрения автоматизированного расчета квот для работодателей с численностью более 50 работников.

— Со стороны карьерных центров работодателям будет оказываться практическая поддержка в подборе кандидатов на квотируемые рабочие места, — добавили в Минтруда.

