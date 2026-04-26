Ольга Шмелёва завоевала золото и серебро на чемпионате Азии по гребле

Как сообщает комитет по делам спорта и физической культуры, в соревнованиях на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров казахстанка Ольга Шмелёва стала победительницей. Затем вместе с Татьяна Токарницкая она завоевала серебряную медаль в заезде на 500 метров.

— В прошлом году на этой дистанции я была третьей. Сегодня смогла опередить свою соперницу и взять реванш. За этот год я вложила все силы в тренировки, и вот результат! — сказала Ольга после финиша.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Для Шмелёвой эта награда стала уже третьей на турнире в Хэфэе — в ее активе одно «золото» и два «серебра».

Бронзовый призер чемпионата мира Виктор Степанов вошел в тройку сильнейших в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Кроме того, на дистанции 500 метров сборная Казахстана завоевала еще две бронзовые медали. В каноэ-двойке третье место заняли Сергей Емельянов и Алишер Хаётов, а в байдарке-двойке бронзовыми призерами стали Бекарыс Раматулла и Дмитрий Холмогоров.

