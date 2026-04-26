Ольга Шмелёва завоевала золото и серебро на чемпионате Азии по гребле
На рейтинговом чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в китайском городе Хэфэй и является отборочным турниром к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, сборная Казахстана завоевала еще пять медалей, передает Kazinform.
Как сообщает комитет по делам спорта и физической культуры, в соревнованиях на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров казахстанка Ольга Шмелёва стала победительницей. Затем вместе с Татьяна Токарницкая она завоевала серебряную медаль в заезде на 500 метров.
— В прошлом году на этой дистанции я была третьей. Сегодня смогла опередить свою соперницу и взять реванш. За этот год я вложила все силы в тренировки, и вот результат! — сказала Ольга после финиша.
Для Шмелёвой эта награда стала уже третьей на турнире в Хэфэе — в ее активе одно «золото» и два «серебра».
Бронзовый призер чемпионата мира Виктор Степанов вошел в тройку сильнейших в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
Кроме того, на дистанции 500 метров сборная Казахстана завоевала еще две бронзовые медали. В каноэ-двойке третье место заняли Сергей Емельянов и Алишер Хаётов, а в байдарке-двойке бронзовыми призерами стали Бекарыс Раматулла и Дмитрий Холмогоров.
— По итогам двух соревновательных дней в копилке сборной Казахстана уже девять медалей — две золотые, две серебряные и пять бронзовых. В воскресенье будут разыграны последние комплекты наград. Пока в общекомандном зачете с большим преимуществом лидирует сборная Китая, — говорится в сообщении комитет по делам спорта и физической культуры.