Паводки в СКО: четыре района и Петропавловск — в зоне повышенного риска

В ходе рабочей поездки заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с техническим состоянием Сергеевского водохранилища, дамбы Ущева и Петропавловского гидроузла, совершил облет населенных пунктов по руслу реки Есиль: Николаевка, Покровка, Чириковка, Семипалатное, Боголюбово, Бесколь, Прибрежное, Кожевенный, Подгора, Заречный, Ольшанка, Соколовка, Большая Малышка.

Фото: Правительство РК

В городе Булаево района М. Жумабаева вице-премьер посетил Лесную пожарную станцию. Затем прибыл в села Тепличное и Прибрежное, где осмотрел защитные дамбы.

По данным акимата области, на контроле находятся 112 населенных пунктов, подверженных паводкам. Их защиту обеспечивают 60 дамб общей протяженностью 105,4 км. В Петропавловске завершена реконструкция двух дамб (поселок Кожевенный, улица Ущева). В Кызылжарском районе завершается реализация проектов по биопруду и трем дамбам общей протяженностью 24,4 км. В селах Прибрежное и Тепличное при поддержке Правительства завершены основные работы по реконструкции защитной дамбы с укладкой железобетонного покрытия. В настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории. В селе Большая Малышка возведен и дополнительно укреплен земляной вал протяженностью 3,9 км. Начата реконструкция дороги и строительство моста к селу Прибрежное протяженностью 2,1 км, выполнено спрямление русла реки Есиль в районе села Соколовка. Продолжается плановое переселение жителей поселка Заречный — 90 семей уже получили новое жилье. В мае завершится строительство дома на 72 квартиры, в текущем году начнется возведение еще одного аналогичного дома.

В зоне повышенного риска остаются районы имени Габита Мусрепова, Шал акына, Есильский, Кызылжарский и город Петропавловск. В настоящее время пик второй волны проходит в районах имени Г. Мусрепова и Шал акына, в Петропавловске его прохождение прогнозируется на 30 апреля — 2 мая. Для предотвращения ледовых заторов проведены взрывные работы на площади свыше 24 тыс. кв. м. Заготовлено 23,6 тыс. тонн инертных материалов и 549 тыс. мешков.

В готовности находятся силы и средства в составе 2223 человек, 1428 единиц техники, 476 водооткачивающих и 120 плавательных средств. Подготовлено 283 пункта временного размещения общей вместимостью 15,5 тыс. человек. Ведется круглосуточный мониторинг водного режима через сеть из 27 гидрологических постов. Основная водная артерия области — река Есиль контролируется 12 гидропостами.

По состоянию на 24 апреля наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 120,58% (объем 835,6 млн м3). Уровень Сергеевского водохранилища 139,16 см. Уровень перелива 116 (за сутки +12 см). Уровень Петропавловского водохранилища составляет 93,08 см. Изменение уровня воды (за сутки -12 см).

По состоянию на сегодняшний день подтоплений жилых домов не допущено. С начала паводкового периода зафиксировано 4 перелива на автомобильных дорогах республиканского, областного и районного значения, при этом угрозы населенным пунктам не возникло.

Ситуация в регионе находится на постоянном контроле, ведется скоординированная работа всех служб. Принятые превентивные меры обеспечивают безопасность населения и стабильное прохождение паводкового периода, завершение которого ожидается к началу мая без осложнений.

Ранее сообщалось, что вторая волна весеннего паводка проходит в СКО.