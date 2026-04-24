Осадков будет больше зимой, меньше — летом: что ждет ЦА, рассказал эксперт

По его словам, климат на Земле менялся всегда, однако сегодня на естественные процессы накладывается человеческий фактор.

— Он небольшой, но если солнце колеблется, то в плюс, то в минус, то антропогенный тренд — постоянный. В итоге, если мы усредним это лет за 50, доминирующим оказывается влияние человека. Хотел бы подчеркнуть, что это не какая-то гипотеза, не модель и даже не просто измерения температуры воздуха. Это экспериментальный факт, неопровержимо подтвержденный, — сказал климатолог.

Ключевым элементом климатической системы, по его словам, остается океан. Современные наблюдения показывают, что все океаны нагреваются одновременно, и это нельзя объяснить только внутренними природными процессами.

— Изотопный анализ показал, что рост концентрации CO2 и метана однозначно связаны с деятельностью человека, а не с природным разбалансом. Природа сбалансирована, а человек пытается ее разбалансировать, — считает Алексей Кокорин.

Он добавил, что парниковый слой также становится толще. Из-за чего нижняя стратосфера охлаждается, а приземный слой нагревается. На это влияют, в первую очередь, сжигание ископаемого топлива, сведение лесов, рост животноводства. Парниковый эффект сам по себе составляет 33 градуса, а человек усилил его еще на 2 градуса. Суммарное потепление сейчас — около 1,5 градусов.

Говоря о прогнозах для Центральной Азии, эксперт отметил, что порядка 30 глобальных климатических моделей дают схожие результаты.

— В отличие от Южной Африки или Средиземноморья в Центральной Азии не будет катастрофического падения уровня осадков. Вода сверху поступать будет. Основная проблема — в перераспределении. Осадков станет немного больше зимой и существенно меньше летом. Сток рек станет больше зимой и гораздо меньше летом, когда вода нужнее всего. Хотя само количество воды изменится не критично, главная проблема в том, что население региона растет, что и создает основной дефицит водных ресурсов, — рассказал Алексей Кокорин.

Ранее глава представительства GIZ в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане Йоахим Фритц на пленарном заседании регионального экологического саммита в Астане заявил, что устойчивое развитие Центральной Азии невозможно без совместных климатических решений.