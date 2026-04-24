Осадков будет больше зимой, меньше — летом: что ждет ЦА, рассказал эксперт
Лауреат Нобелевской премии мира, климатолог Алексей Кокорин на экологическом саммите озвучил прогноз ключевых экологических вызовов для Центральной Азии, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, климат на Земле менялся всегда, однако сегодня на естественные процессы накладывается человеческий фактор.
— Он небольшой, но если солнце колеблется, то в плюс, то в минус, то антропогенный тренд — постоянный. В итоге, если мы усредним это лет за 50, доминирующим оказывается влияние человека. Хотел бы подчеркнуть, что это не какая-то гипотеза, не модель и даже не просто измерения температуры воздуха. Это экспериментальный факт, неопровержимо подтвержденный, — сказал климатолог.
Ключевым элементом климатической системы, по его словам, остается океан. Современные наблюдения показывают, что все океаны нагреваются одновременно, и это нельзя объяснить только внутренними природными процессами.
— Изотопный анализ показал, что рост концентрации CO2 и метана однозначно связаны с деятельностью человека, а не с природным разбалансом. Природа сбалансирована, а человек пытается ее разбалансировать, — считает Алексей Кокорин.
Он добавил, что парниковый слой также становится толще. Из-за чего нижняя стратосфера охлаждается, а приземный слой нагревается. На это влияют, в первую очередь, сжигание ископаемого топлива, сведение лесов, рост животноводства. Парниковый эффект сам по себе составляет 33 градуса, а человек усилил его еще на 2 градуса. Суммарное потепление сейчас — около 1,5 градусов.
Говоря о прогнозах для Центральной Азии, эксперт отметил, что порядка 30 глобальных климатических моделей дают схожие результаты.
— В отличие от Южной Африки или Средиземноморья в Центральной Азии не будет катастрофического падения уровня осадков. Вода сверху поступать будет. Основная проблема — в перераспределении. Осадков станет немного больше зимой и существенно меньше летом. Сток рек станет больше зимой и гораздо меньше летом, когда вода нужнее всего. Хотя само количество воды изменится не критично, главная проблема в том, что население региона растет, что и создает основной дефицит водных ресурсов, — рассказал Алексей Кокорин.
Ранее глава представительства GIZ в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане Йоахим Фритц на пленарном заседании регионального экологического саммита в Астане заявил, что устойчивое развитие Центральной Азии невозможно без совместных климатических решений.