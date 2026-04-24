Токаев заявил о ключевой роли молодежи и инноваций в развитии Казахстана

В своем выступлении Президент отметил, что в стране реализуются масштабные преобразования, которые затронули все сферы общественной жизни.

— В марте мы приняли новую Конституцию Казахстана. Считаю, что это исключительно важный, исторический шаг во имя будущего страны. Отрадно, что наши соотечественники, особенно представители молодежи, прекрасно понимают важность этого события. Граждане продемонстрировали высокую активность на республиканском референдуме, выразив поддержку Основному закону. Таким образом, наш народ показал образцовую ответственность и любовь к своей Родине. В тексте новой Конституции получили свое отражение уникальная идентичность, основные ценности и высокие идеалы нашего народа. Сегодня в этом зале собрались представители молодого поколения, олицетворяющие такие качества, как образованность, компетентность и интеллект. В каждом из вас я вижу светлое будущее Казахстана, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что именно прогрессивная молодежь станет двигателем, который выведет страну на новые высоты и заставит весь мир гордиться нашими успехами.

— Народная Конституция — это ориентир для наших юных соотечественников. Основной закон страны — незыблемый фундамент Справедливого Казахстана. Принцип «Закон и Порядок» стал опорой государства и основой национального самосознания. Концепция «Таза Қазақстан» укрепила в гражданах чувство сопричастности к судьбе родной земли и ответственность за сохранение окружающей среды. Вдохновляет, что множится число волонтеров — неравнодушных граждан, для которых служение обществу стало не просто обязанностью, а зовом сердца и высоким призванием. Наши фундаментальные ценности сформулированы в Преамбуле Народной Конституции. Высшая ценность государства — народ. Поэтому развитие человеческого капитала было определено в качестве конституционной задачи. В Основном документе прямо сказано, что Казахстан признает в качестве стратегического направления деятельности государства развитие науки, образования и инновации, — подчеркнул Президент.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.

Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив. Главе государства также была презентована концепция AI Research University.

Позже Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026».

Сегодня Президенту показали первый в Казахстане криптоплатеж через CryptoPay.