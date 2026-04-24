15:23, 24 Апрель 2026 | GMT +5
Президенту показали первый в Казахстане криптоплатеж через CryptoPay
Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.
Главе государства продемонстрировали первый в Казахстане платеж криптовалютой с использованием отечественной системы CryptoPay.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.
Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.
Главе государства также была презентована концепция AI Research University.
Позже Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026».