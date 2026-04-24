    15:23, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Президенту показали первый в Казахстане криптоплатеж через CryptoPay

    Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Фото: Акорда

    Главе государства продемонстрировали первый в Казахстане платеж криптовалютой с использованием отечественной системы CryptoPay.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.

    Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.

    Главе государства также была презентована концепция AI Research University.

    Позже Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026».

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Криптовалюта Акорда Президент Казахстана
    Динара Жусупбекова
