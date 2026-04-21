Товарооборот между Казахстаном и Монголией достигнет 500 млн долларов

— В целом в ходе визита был подписан ряд важных документов. Достигнутые сегодня соглашения, безусловно, придадут новый импульс развитию двусторонней торговли. Объем товарооборота между Казахстаном и Монголией в прошлом году составил 130 млн долларов, увеличившись на 7,7%. Учитывая экономический потенциал наших стран, у нас есть все возможности для дальнейшего роста этого показателя. В этой связи мы ставим цель довести товарооборот до 500 млн долларов в ближайшие несколько лет. Для этого, прежде всего, необходимо расширять ассортимент взаимной торговли и максимально снижать барьеры, сдерживающие экономическое сотрудничество, — сказал Глава государства.