Монголия выразила заинтересованность в увеличении объемов импорта пшеницы из Казахстана

— Для меня большая честь спустя 20 лет посетить Казахстан с государственным визитом в качестве Президента Монголии. От имени нашей делегации выражаю искреннюю благодарность Правительству Казахстана и дружественному народу за теплый прием и гостеприимство, — сказал Президент Монголии.

Высокий гость выразил уверенность, что данный визит еще больше укрепит дружбу двух народов с общей историей и расширит сотрудничество между двумя странами.

— Поздравляю вас с принятием новой Конституции, утвержденной по вашей инициативе при поддержке всего народа в ходе референдума. Уверен, что это историческое событие станет прочной основой для укрепления демократии, верховенства закона, прав и свобод человека, а также ускорения экономического развития Казахстана. Мы рассматриваем Казахстан как нашего близкого партнера и надежный мост в Центральной Азии. У нас есть значительный потенциал для развития экономического сотрудничества в таких сферах, как животноводство, легкая промышленность и туризм. В ходе вашего визита в 2024 году была утверждена дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества на 2025–2027 годы, поставлена цель довести взаимный товарооборот до 500 млн долларов. У нас есть возможности для расширения сотрудничества по увеличению поставок из Казахстана фруктов, овощей, пшеницы, а также высококачественных семян пшеницы, — отметил Ухнаагийн Хурэлсух.

Ранее стало известно о том, что Казахстан и Монголия возобновят прямые рейсы между столицами.