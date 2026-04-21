    12:31, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан и Монголия возобновят прямые рейсы между столицами

    Об этом стало известно по итогам расширенных переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, прибывшим в страну с государственным визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: pexels

    — Сегодня в нашей столице пройдет казахско-монгольский бизнес-форум. В нем примут участие многие компании из Монголии. Мы полностью поддерживаем это. Выражаю благодарность за оказанную с вашей стороны поддержку. Культурно-гуманитарные связи оказывают положительное влияние на укрепление дружбы двух народов. Мы договорились о возобновлении прямого авиасообщения между Астаной и Улан-Батором. Также у нас есть немало достижений в сферах образования, культуры и туризма. Мы всегда открыты для монгольской молодежи, желающей получить образование в Казахстане, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также отметил недавний чемпионат Азии по боксу, прошедший в Монголии.

    — Благодарим вас за гостеприимство, оказанное казахстанским спортсменам во время этого масштабного соревнования. Турнир был организован на высоком уровне. Как вам известно, казахстанские боксеры заняли первое место в общекомандном зачете. Хотел бы особо отметить, что многогранное сотрудничество между нашими государствами с каждым годом развивается. Уверен, что итоги вашего сегодняшнего визита придадут новый импульс нашему взаимодействию, — подчеркнул Президент.

    Карина Кущанова
    Сейчас читают