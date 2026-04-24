В Астане отложили рассмотрение дела блогеров Жанабыловых

Суд принял решение перенести рассмотрение дела, объявив об отложении процесса.

Продолжение судебного разбирательства назначено на ближайший понедельник, 27 апреля.

Ранее блогер Ерболат Жанабылов заявил, что частично признает вину – по статье о незаконном предпринимательстве.

Кроме того, на предыдущем судебном заседании прокурор запросил до четырех лет лишения свободы для блогеров.

Напомним, главное судебное разбирательство по данному делу началось 16 марта. При этом розыгрыш автомобилей блогерами привлек внимание Министерства туризма и спорта еще летом 2025 года.

26 августа 2025 года в отношении Ерболата Жанабылова был составлен протокол по Кодексу об административных правонарушениях, дело направили в суд.

16 октября дело в отношении блогеров переквалифицировали в уголовное производство. Однако на предварительном слушании 13 марта 2026 года адвокат Жанабыловых Гаухар Айтжанова ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.