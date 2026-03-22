Референдум по новой Конституции, Ораза айт и Наурыз — чем запомнилась неделя казахстанцам

15 марта будет отмечаться как День Конституции

В минувший понедельник Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами экзит-полла, проведенного в ходе республиканского референдума. После этого Глава государства выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы». Здесь же Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями молодежных организаций, принимавшими активное участие в агитационной кампании в рамках республиканского референдума.

— Несомненно, этот день навсегда останется в летописи страны. Отныне 15 марта будет отмечаться как День Конституции — главного документа нашего государства. Я ознакомился с конституциями многих стран и могу с уверенностью сказать, что наш Основной закон стоит в ряду самых прогрессивных, — сказал Глава государства.

Президент обратил внимание на то, что новая Конституция ориентирована прежде всего на молодежь. По его словам, в Основной закон включены такие важные понятия, как волонтерская деятельность, наука, инновации и искусственный интеллект.

Вскоре Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканских участках по всей стране. Так, явка составила 73,12%. Всего в голосовании приняли участие 9 127 192 человека. «За» принятие предложенных изменений проголосовали 7 954 667 человек, что составляет 87,15% от числа участников голосования. «Против» проголосовало 898 099 граждан. 146 558 бюллетеней признаны недействительными.

На следующий день в Акорде Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции. В церемонии также участвовали Премьер-министр Олжас Бектенов, Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, Государственный советник Ерлан Карин, Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, члены Правительства, руководители центральных государственных органов, акимы областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, а также члены Конституционной комиссии и Общенациональной коалиции. Почетный караул внес новую Конституцию Республики Казахстан, был исполнен Государственный гимн. Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги республиканского референдума по проекту новой Конституции.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию Республики Казахстан и подписал Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года». Текст Указа можно найти здесь.

По завершении процедуры подписания Конституции РК и Указа «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года», Президент обратился к собравшимся с речью.

— Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я как Глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана. Также мною подписан Указ о мерах по реализации Конституции. 1 июля Народная Конституция официально вступит в силу, — сказал Глава государства.

Глава государства отметил, что Конституция — исторический документ, определяющий миссию развития нашего государства на долгосрочный период и оказывающий непосредственное воздействие на будущее нашей нации. Глава государства оценил активность молодежи Казахстана и поблагодарил ее за участие в референдуме. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул также плодотворную деятельность Конституционной комиссии.

Президент отметил, что подписанный им Указ определяет ключевые направления и меры реализации положений Основного закона. На рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов — о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы.

В ходе торжественного мероприятия, посвященного принятию Конституции, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что народная Конституция — это по сути стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса.

Также Президент вручил государственные награды ряду граждан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка.

Позже был опубликован полный текст выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции.

Тем временем Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением республиканского референдума. На имя Президента поступили поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

Глава Кабмина и министры о Конституции

О новой Конституции страны высказали свое мнение ряд политиков. Так, Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Правительства отметил, что под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуемые масштабные реформы обеспечат устойчивость Казахстана к любым вызовам. Премьер-министр добавил, что новая Конституция направлена на укрепление политической стабильности и создание условий для дальнейшей модернизации экономики и общественной жизни.

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева добавила, что новая Конституция Казахстана закрепляет приоритет развития человеческого капитала и формирует современную модель социального государства. По ее словам, социальная политика страны получает новое стратегическое содержание и ориентируется на долгосрочное развитие. В этой связи продолжится совершенствование Социального кодекса, а также меры по развитию занятости, созданию качественных рабочих мест и расширению возможностей для профессионального роста граждан. Кроме того, по ее словам, особое внимание будет уделено адаптации трудового законодательства к новым формам занятости, включая дистанционную и платформенную работу.

По мнению заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, защита всех форм собственности и создание прозрачной правовой среды для предпринимателей — ключевые экономические новации новой Конституции. По его словам, эти меры обеспечивают предсказуемость и стабильность в экономике, что особенно важно в условиях глобальной конкуренции.

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным госорганам обеспечить издание новой Конституции массовым тиражом 10 апреля 2026 года и ее размещение на цифровых платформах.

Также Олжас Бектенов поручил обновить Трудовой кодекс с учетом цифровой занятости, приоритеты государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения. По его словам, новая Конституция делает акцент на обеспечении справедливых и безопасных условий труда, а также развитии системы социального партнерства. В этой связи Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 апреля внести проекты поправок в Социальный и Трудовой кодексы.

Кроме того, Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы ОСМС в рамках Конституционной реформы и задач, поставленных Главой государства на V заседании Национального курултая. Премьер-министру были представлены функциональные возможности новой цифровой платформы Qalqan, которая является технологической основой и «цифровым щитом» создаваемой новой архитектуры ОСМС. Олжан Бектенов поручил министерству финансов совместно с министерствами здравоохранения, юстиции, национальной экономики до 31 марта текущего года внести конкретные предложения по сокращению размера ежегодного взноса государства из средств республиканского бюджета на сумму, не превышающую сумму полученного инвестиционного дохода, а также использованию накопленных активов Фонда на финансирование ГОБМП и ОСМС. Акиматам и Министерству здравоохранения — обеспечить переход медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ОСМС и ГОБМП, на систему Qalqan до 15 апреля 2026 года.

Указы

На минувшей неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2026 года». Подробно с ним можно ознакомиться по ссылке.

Главой государства был подписан также Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием». Цель закона — создание правовой основы для эффективного сотрудничества между Республикой Казахстан и Австрийской Республикой в сфере противодействия нелегальной миграции, а также внедрение быстрых и упорядоченных процедур выявления и безопасного возвращения лиц, которые не соответствуют или перестали соответствовать условиям въезда и пребывания на территории двух государств.

В Казахстане планируется внести изменения более чем в 20 законодательных актов, которые регулируют культуру, информацию, СМИ, архивное дело, религию, молодежную и семейную политику и другие. Об этом сообщила вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева. Она подчеркнула, что поправки направлены на реализацию ключевых конституционных принципов, включая поддержку национальной культуры и укрепление института семьи. Законодательство в сфере СМИ в Казахстане будет совершенствоваться с учетом баланса между свободой слова и защитой прав граждан. По ее словам, в рамках реформ планируется более четко закрепить базовые принципы функционирования медиасферы. Балаева подчеркнула, что одновременно с этим будет усилена защита нематериальных прав граждан. Также, по ее словам, будут усилены правовые механизмы защиты чести, достоинства и деловой репутации, что особенно актуально в условиях развития цифровой среды.

Также Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта». Закон предусматривает введение обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности единого оператора по распределению внебюджетных средств в сфере спорта, а также уточнение компетенций уполномоченного органа по формированию туристского продукта, субсидированию въездного туризма и возмещению части затрат субъектов предпринимательства при строительстве и реконструкции туристской инфраструктуры. Согласно подписанному закону, финансирование детского спорта увеличивается почти вдвое и составит 415 тысяч тенге в год на ребенка.

Министерством туризма и спорта в рамках исполнения поручения Главы государства разработан проект Закона, предусматривающий внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ. В рамках данного законопроекта реализуются меры по повышению уровня оплаты труда тренеров-преподавателей ДЮС до 30%.

Ораза айт қабыл болсын!

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт. Президент отметил, что символично, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии нашей страны.

— Народ Казахстана принял Новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, Справедливости, Прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть процветает наша Родина — Республика Казахстан! Ораза айт қабыл болсын!

Главы иностранных государств также поздравили Касым-Жомарта Токаева с праздником Ораза айт. На имя Президента поступил ряд телеграмм.

Поездка в Алматы

На минувшей неделе Глава государства совершил рабочие поездки в Алматы и Туркестанскую область.

В рамках рабочего визита в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с научным потенциалом Казахского национального университета имени аль-Фараби. Председатель правления — ректор КазНУ Жансеит Туймебаев представил Главе государства Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub. На его базе реализуются проекты в сферах креативных индустрий, искусственного интеллекта и стартапов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в КазНУ имени аль-Фараби встречу с научной общественностью. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня между государствами обостряется конкуренция в сфере научно-технологического развития. За последние 5 лет объем инвестиций в науку в Казахстане увеличился в 6 раз. Президент подчеркнул, что в соответствии с новой Конституцией Республика Казахстан признает развитие образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что функции инновационной политики переданы Министерству науки и высшего образования. В стране запущена программа подготовки «индустриальных PhD», введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых. Как было отмечено, в Казахстане откроется университет искусственного интеллекта.

В рамках рабочего визита в южную столицу Касым-Жомарт Токаев также выступил перед общественностью с речью.

Кроме того, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Дархана Сатыбалды. Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили о социально-экономической ситуации в городе и реализации приоритетных направлений развития.

Туркестанская область

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Казахстана выступил перед общественностью Туркестанской области. Глава государства подчеркнул, что относится к Туркестану с особыми чувствами: именно сюда я совершил свою первую поездку в качестве Главы государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что «В этом регионе принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации». Триста лет назад на земле Ордабасы прошел великий Курултай, оказавший исключительное влияние на историю страны. Как известно, второе заседание Национального курултая прошло именно в Туркестане. В середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств. В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение.

Президент Казахстана поручил ускорить строительство газоэлектростанции в Туркестанской области.

— Поручаю Правительству и «Самрук-Казына» взять эту ситуацию под жесткий контроль, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области. Сохранение уникального облика древнего города, защита культурного наследия и устойчивое развитие Туркестанской области входят в число приоритетных задач для всей страны.

Обращаясь к молодежи, Глава государства отметил, что только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана.

Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера, без этого невозможны развитие и прогресс, подчеркнул Президент. Касым-Жомарт Токаев отметил, что главной движущей силой передовых стран являются образованные, интеллектуальные, трудолюбивые и усердные граждане.

Президент Казахстана подчеркнул также социально-экономические достижения Казахстана. В прошлом году рост экономики страны составил 6,5%. Объем валового внутреннего продукта достиг 306 млрд долларов, при этом показатель на душу населения впервые преодолел отметку в 15 тысяч долларов. Это рекордный показатель для стран СНГ. Золотовалютные резервы страны оцениваются в 74 млрд долларов. По словам Президента, в этом году Казахстан войдет в топ-50 крупнейших экономик мира. Согласно данным МВФ, ожидается, что наша страна войдет в число 25 государств мира, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики.

Президент вручил в Туркестанской области госнаграды ряду граждан, внесших значительный вклад в развитие нашей страны.

Выступая в Туркестанской области, Президент Казахстана обратился также к странам, участвующим в военных конфликтах.

— Пока не стало слишком поздно, необходимо прекратить военные действия и начать переговоры. В противном случае будет нарушена мирная жизнь многих народов, подорваны основы мировой стабильности, не говоря уже о наступлении глобального экономического кризиса, — отметил Президент Казахстана.

Наурыз

Для казахстанцев уходящая неделя стала самой яркой и праздничной, ведь наступил долгожданный Наурыз! Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

— Поздравляю всех с великим праздником Наурыз мейрамы. Наурыз — это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений. Верю, что в этот исторический момент, когда оживает природа и обновляется страна, каждое пожелание обретает особую силу. Поэтому, прежде всего, пусть на нашей земле царят мир и благополучие, — обратился Президент к гражданам страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил комплекс «Керуен-сарай» в Туркестанской области, где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Наурызу. Главе государства была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана.

На территории комплекса «Керуен-сарай» зрителям была представлена концертная программа, отражающая атмосферу весны и обновления. Со сцены прозвучали произведения казахского национального искусства и современной музыки.

Тем временем мировые лидеры поздравляют Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев с праздником Наурыз. На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций.

Флешмобы и рекорды

На минувшей неделе в Казахстане было сразу несколько ярких флешмобов и рекордов. Более 18 тысяч детей в Астане сыграли в асык в честь Дня национального спорта. Масштабный флешмоб «Алтын сақа» собрал 3000 столичных школьников. После этого более 15 тысяч детей по городу начали играть в национальную игру асык. Национальный рекорд по игре в Бес асык установили и учащиеся 27 школ в Кокшетау. Около 1500 учеников одновременно сыграли в национальную игру под названием Бес асык.

Полмиллиона детей по всему Казахстану одновременно исполнили народные кюи. Во всех организациях образования Казахстана прошла республиканская акция домбристов «Күй күмбірі». В рамках акции участники одновременно исполнили известные народные кюи на выбор — «Тепеңкөк», «Әлқисса» и «Ерке сылқым». К мероприятию присоединились не только школьники, но и воспитанники детских садов, а также студенты колледжей.

Также более 11 тысяч домбристов выступили на масштабном флешмобе в Алматы. Учащиеся школ со всего города собрались в комплексе Almaty Arena, чтобы в едином порыве исполнить кюи и современные композиции. В репертуар вошли произведения известных казахстанских композиторов, а также популярные треки виртуозного кюйши Асылбека Енсепова. Событие было зафиксировано как самое массовое одновременное исполнение кюя на домбре и внесено в Казахстанскую книгу рекордов.

Кроме того, кюй «Шернияз» и песня «Наурыз» прозвучали в честь праздника Наурыз в исполнении пяти тысяч музыкантов в Астане. В музыкальной композиции прозвучали древние инструменты: уілдек, керней, тастауық, сазсырнай, жетіген, дауылпаз, дабыл и шаңқобыз.

В Астане в рамках празднования Наурыз на площади «Қазақ елі» прошло масштабное дрон-шоу, которое превратило ночное небо в огромную световую сцену.

В южной столице в дни Наурыза установлен мировой рекорд — размещенный в центре парка шанырак высотой более 11 метров и диаметром свыше 20 метров был занесен в мировую книгу рекордов Global Best of Records. Специально к этому событию был изготовлен сырлы сырмак длиной более 100 метров.

В городе Шымкенте в рамках празднования Наурыза прошел международный гастрономический фестиваль «DamDastour». Победители международных конкурсов из Бельгии, Швейцарии, Франции, Турции, Грузии, Азербайджана, России, Кыргызстана и Узбекистана представили зрителям авторские меню. Это повысило статус фестиваля и превратило его в площадку для профессионального гастрономического диалога.

Спортивные достижения недели

Казахстан завершил XIV зимние Паралимпийские игры в Италии с двумя медалями. На соревнованиях Казахстан выступил в двух видах спорта с 7 спортсменами. На Паралимпийских играх Ербол Хамитов завоевал историческое золото на дистанции 4,5 км (гонка преследования) в пара биатлоне. Также он стал бронзовым призером в классическом спринте на дистанции 1500 м в пара лыжных гонках.

Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина тем временем официально стала второй ракеткой мира. После обновления топ-листа мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) казахстанка переместилась с третьей позиции на рекордную для себя вторую. Это стало возможным после выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), на котором Рыбакина дошла до финала.

Тем временем в это же время Елена Рыбакина обыграла свою соотечественницу Юлию Путинцеву в матче второго круга турнира WTA 1000 в Майами (США) и вышла в третий раунд соревнований. По данным Женской теннисной ассоциации (WTA), Рыбакина уверенно победила в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Стала известна и потенциальная соперница Елены Рыбакиной в 1/8 финала турнира Miami Open. Если в матче третьего круга Рыбакина обыграет украинскую теннисистку Марту Костюк, то за выход в четвертьфинал ей предстоит встретиться с победительницей пары Ива Йович — Талия Гибсон.