Президент поручил ускорить строительство энергообъекта в Туркестанской области

— Были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ города Кентау, ремонт которой не проводился более 70 лет. Еще один важный вопрос. Необходимо ускорить строительство в регионе газоэлектростанции, работы по возведению которой затянулись. Поручаю Правительству и «Самрук-Казына» взять эту ситуацию под жесткий контроль, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отмеил, что в области открываются различные промышленные предприятия, и это позволяет создавать тысячи рабочих мест. Все это плоды реальной работы.

— Я всегда подчеркиваю: если будут сильными регионы — будет крепким и государство. Эта основная формула нашего успеха. Поэтому укрепление региональной экономики и повышение благосостояния народа остаются нашими главными стратегическими целями, — сказал Президент.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

Президент отметил, что Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Это сакральное место, в котором нашли отражение наша национальная самобытность, несгибаемый дух, уникальная культура и традиции. Он подчеркнул историческую роль города в судьбе казахского народа.