Глава государства о Туркестане: Я отношусь к этому городу с особыми чувствами

— Сегодня я прибыл в Туркестан — золотую колыбель нашего народа.

Вы знаете, что я отношусь к этому городу с особыми чувствами: именно сюда я совершил свою первую поездку в качестве Главы государства.

Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Это сакральное место, в котором нашли отражение наша национальная самобытность, несгибаемый дух, уникальная культура и традиции.

Великое наследие Ходжи Ахмета Яссауи — духовное сокровище этого древнего города. Мавзолей выдающегося духовного наставника служит символом нерушимого единства тюркского мира. Здесь обрели вечный покой великие личности, чьи имена золотыми буквами вписаны в нашу летопись, — отметил Президент.