Глава государства о Туркестане: Я отношусь к этому городу с особыми чувствами
Президент Казахстана выступил перед общественностью Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Сегодня я прибыл в Туркестан — золотую колыбель нашего народа.
Вы знаете, что я отношусь к этому городу с особыми чувствами: именно сюда я совершил свою первую поездку в качестве Главы государства.
Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Это сакральное место, в котором нашли отражение наша национальная самобытность, несгибаемый дух, уникальная культура и традиции.
Великое наследие Ходжи Ахмета Яссауи — духовное сокровище этого древнего города. Мавзолей выдающегося духовного наставника служит символом нерушимого единства тюркского мира. Здесь обрели вечный покой великие личности, чьи имена золотыми буквами вписаны в нашу летопись, — отметил Президент.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.