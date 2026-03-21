телерадиокомплекс президента РК
    13:42, 21 Март 2026 | GMT +5

    Глава государства о Туркестане: Я отношусь к этому городу с особыми чувствами

    Президент Казахстана выступил перед общественностью Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Глава государства: «Я отношусь к этому городу с особыми чувствами»
    Фото: Акорда

    — Сегодня я прибыл в Туркестан — золотую колыбель нашего народа.

    Вы знаете, что я отношусь к этому городу с особыми чувствами: именно сюда я совершил свою первую поездку в качестве Главы государства.

    Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Это сакральное место, в котором нашли отражение наша национальная самобытность, несгибаемый дух, уникальная культура и традиции.

    Великое наследие Ходжи Ахмета Яссауи — духовное сокровище этого древнего города. Мавзолей выдающегося духовного наставника служит символом нерушимого единства тюркского мира. Здесь обрели вечный покой великие личности, чьи имена золотыми буквами вписаны в нашу летопись, — отметил Президент.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Туркестанская область Туркестан
