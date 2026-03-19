Новая методика оплаты труда ведущих ученых законодательно закреплена в Казахстане

Также в стране запущена программа подготовки «индустриальных PhD», введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых.

Глава государства отметил, что стратегическая задача — кратно увеличить инвестиции в науку и инновации, в том числе силами частных предприятий и отдельных предпринимателей.

— Но, несмотря на принимаемые меры, существенного экономического эффекта от научных разработок пока нет. Нам надо разобраться в причинах такой ситуации. Академия наук, соответствующие институты, ученые, бизнес-сообщество должны дать рекомендации относительно выхода из данной ситуации. Другими словами, необходимо приступить к коммерциализации научных исследований. В принципе, это задача вчерашнего дня, но лучше поздно, чем никогда. Стратегическая задача — кратно увеличить инвестиции в науку и инновации, в том числе силами частных предприятий и отдельных предпринимателей. То есть наука — это дело всенародное. Так мы должны поставить вопрос. Перед Правительством по-прежнему стоит задача выстраивания эффективной модели управления наукой, нацеленной на достижение результатов и развитие партнерства с бизнесом, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в своем выступлении Президент также подчеркнул, что все научные разработки должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики.