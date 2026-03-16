    03:02, 16 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции - Токаев

    Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами экзит-полла, проведенного в ходе республиканского референдума, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    После оглашения результатов экзит-полла Глава государства выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы».

    – Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического для нашей страны события. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свой голос за будущее нашей Родины. Только что обнародованы результаты экзит-поллов, согласно которым можно с уверенностью сказать, что Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу Казахстана. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патриотизма, присущего нашим соотечественникам. Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников – Дня Конституции. Наши соотечественники проголосовали за обновление и модернизацию страны. Это наше общее достижение. Искренне поздравляю всех вас с этим знаменательным событием! – сказал Глава государства.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев встретился в студии «Қазмедиа орталығы» с представителями молодежных организаций, принимавшими активное участие в агитационной кампании в рамках республиканского референдума.

    С результатами exit poll референдума по новой Конституции можно ознакомиться здесь.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Политика Конституционная реформа Референдум-2026
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
