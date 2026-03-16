    02:20, 16 Март 2026 | GMT +5

    Отныне 15 марта будет отмечаться как День Конституции - Касым-Жомарт Токаев

    Касым-Жомарт Токаев встретился в студии «Қазмедиа орталығы» с представителями молодежных организаций, принимавшими активное участие в агитационной кампании в рамках республиканского референдума, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент подчеркнул значимость вошедшего в историю дня референдума и выразил признательность молодым людям.

    – Несомненно, этот день навсегда останется в летописи страны. Отныне 15 марта будет отмечаться как День Конституции – главного документа нашего государства. Я ознакомился с конституциями многих стран и могу с уверенностью сказать, что наш Основной закон стоит в ряду самых прогрессивных, – сказал Глава государства.

    Мемлекет басшысы референдумға белсене қатысқан жастармен әңгімелесті
    Президент обратил внимание на то, что новая Конституция ориентирована прежде всего на молодежь. По его словам, в Основной закон включены такие важные понятия, как волонтерская деятельность, наука, инновации и искусственный интеллект.

    – Была проведена масштабная агитационная кампания. Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в Парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    В ходе встречи выступили председатель организации «Жастар рухы» Акерке Искендирова, предприниматель, представитель креативной индустрии Камиль Байрамов, активисты Ержан Хамитов и Нурбол Серикбай.

    Фото: Акорда

    Молодые активисты сообщили, что в течение месяца провели около 5 тысяч различных мероприятий, в которых приняло участие более 1,5 миллиона граждан. Они также выразили полную поддержку всем преобразованиям, реализуемым в стране по инициативе Главы государства.

    Ранее были озвучены результаты exit poll референдума по новой Конституции.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Конституционная реформа Референдум-2026 Молодежь
    Гульжан Тасмаганбетова
