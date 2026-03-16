Референдум по новой Конституции: озвучены результаты exit poll

По данным Института евразийской интеграции, в республиканском референдуме по новой Конституции приняли участие 30 тысяч человек на 200 избирательных участках по всей стране.

Согласно результатам экзитпола, явка составила 75,3%.

При этом 86,7% опрошенных проголосовали «за» принятие проекта новой Конституции.

Институт комплексных социальных исследований — Астана «Социс-А» представил результаты своего экзитпола, проведенного на республиканском референдуме по принятию новой Конституции.

Так, по данным Института, 87,4% опрошенных граждан, принявших участие в голосовании, поддержали принятие новой Конституции. Явка на участках составила 73,8%.

По данным Института общественной политики, к проведению опроса были привлечены более 400 интервьюеров и супервайзеров. В exit poll приняли участие 24 тысячи граждан, участвующих в референдуме. Опросом было охвачено 200 участков для голосования.

Согласно результатам exit poll, явка на референдум составила 72,1%. Проголосовали за принятие новой Конституции 88,6% участников опроса.

Напомним, 15 марта в 20:00 в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по новой Конституции.