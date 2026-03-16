Референдум в Казахстане завершен: комиссии приступили к подсчету бюллетеней

Референдум, проходящий по предложенному проекту Конституции, стал важным политическим событием для Казахстана. Гражданам было предложено высказать свое мнение по ключевым изменениям в Основном Законе страны, затрагивающим вопросы государственного устройства, прав и свобод граждан, а также другие важные аспекты общественной жизни.

Помимо участков на территории Казахстана, голосование продолжается на избирательных участках, расположенных за рубежом. Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, выступивший на брифинге в Центральном коммуникационном центре, сообщил, что до полуночи 15 марта завершат свою работу 64 избирательных участка за пределами страны. Эти участки расположены в различных странах, где проживает казахстанская диаспора.

Окончательное завершение голосования за рубежом будет зафиксировано на избирательном участке в Сан-Франциско, который закроется 16 марта в 08:00 по времени Астаны. Таким образом, референдум, организованный в рамках реализации демократических инициатив Казахстана, завершается только с учётом всех голосов, включая те, что были поданы на зарубежных участках.

После завершения подсчета голосов будет проведено официальное оглашение результатов, которые будут опубликованы в установленные сроки.

Ранее сообщалось,что казахстанцы в 14 странах завершили голосование на референдуме по новой Конституции.