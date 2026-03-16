    19:11, 15 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцы в 14 странах завершили голосование на референдуме по новой Конституции

    К 19:00 по времени Астаны за рубежом проголосовали 9 050 граждан Казахстана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Голосование на избирательных участках началось в 03:00 по времени Астаны. 

    — Из-за разницы во времени все избирательные участки за рубежом открылись к 19:00, а 14 из них уже закрылись. На данный момент проголосовали 9 050 человек, — сообщил он.

    К 00:00 по столичному времени за рубежом завершат свою работу 64 избирательных участка. 

    — Избирательный участок в Сан-Франциско, США, завершит процесс голосования за рубежом последним 16 марта в 08:00 по времени Астаны, — отметил замминистра.

    Всего для голосования граждан, пребывающих за границей, предусмотрены 71 участок при диппредставительствах Казахстана в 54 странах.

    В целом в день референдума открылись 10 388 участков.

    Напомним, к 18:00 по времени Астаны на референдуме приняли участие 70,98% казахстанцев. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области — 91,80%. 

    В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны. 

    Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений.

    Теги:
    МИД РК Конституционная реформа Референдум-2026
    Адия Абубакир
