Казахстанцы в 14 странах завершили голосование на референдуме по новой Конституции

Голосование на избирательных участках началось в 03:00 по времени Астаны.

— Из-за разницы во времени все избирательные участки за рубежом открылись к 19:00, а 14 из них уже закрылись. На данный момент проголосовали 9 050 человек, — сообщил он.

К 00:00 по столичному времени за рубежом завершат свою работу 64 избирательных участка.

— Избирательный участок в Сан-Франциско, США, завершит процесс голосования за рубежом последним 16 марта в 08:00 по времени Астаны, — отметил замминистра.

Всего для голосования граждан, пребывающих за границей, предусмотрены 71 участок при диппредставительствах Казахстана в 54 странах.

В целом в день референдума открылись 10 388 участков.

Напомним, к 18:00 по времени Астаны на референдуме приняли участие 70,98% казахстанцев. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области — 91,80%.

В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.

Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений.



