Казахстанцы в 14 странах завершили голосование на референдуме по новой Конституции
К 19:00 по времени Астаны за рубежом проголосовали 9 050 граждан Казахстана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Голосование на избирательных участках началось в 03:00 по времени Астаны.
— Из-за разницы во времени все избирательные участки за рубежом открылись к 19:00, а 14 из них уже закрылись. На данный момент проголосовали 9 050 человек, — сообщил он.
К 00:00 по столичному времени за рубежом завершат свою работу 64 избирательных участка.
— Избирательный участок в Сан-Франциско, США, завершит процесс голосования за рубежом последним 16 марта в 08:00 по времени Астаны, — отметил замминистра.
Всего для голосования граждан, пребывающих за границей, предусмотрены 71 участок при диппредставительствах Казахстана в 54 странах.
В целом в день референдума открылись 10 388 участков.
Напомним, к 18:00 по времени Астаны на референдуме приняли участие 70,98% казахстанцев. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области — 91,80%.
В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.
Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений.