    15:31, 15 Март 2026 | GMT +5

    Миссия ТЮРКПА посетила 45 участков и не зафиксировала нарушений

    Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Рамиль Сагиб оглы Гасан на пресс-конференции заявил, что вместе с коллегами посетил избирательные участки и не заметил никаких нарушений, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    По словам наблюдателя, их миссия начала работу с самого утра.

    — У нас был короткий, скажем так, тур наблюдения. С утра в 07:00, когда открылись избирательные участки, мы начали посещать их в разных регионах. По последней информации, из трех регионов наши наблюдатели посетили уже 45 участков — в Астане, Алматы и Туркестане, — сказал он.

    По его словам, на данный момент нарушений зафиксировано не было.

    — Все соответствует международным стандартам и законодательству о выборах Казахстана. Наша наблюдательная миссия состоит из депутатов парламентов Азербайджана, Кыргызской Республики и Турции, а также дипломатов международного секретариата ТЮРКПА. Я вместе с коллегами посетил около семи участков, и ни на одном из них мы не заметили нарушений, — заявил глава ТЮРКПА.

    Спикер также особо выделил активность избирателей.

    — Мы видим, что народ Казахстана добровольно и активно участвует в этом процессе, активно голосует. Вечером, когда в 20:00 закроются избирательные участки, наблюдатели тюркоязычных государств также будут следить за процессом подсчета голосов, — сказал он.

    Рамиль Сагиб оглы Гасан добавил, что завтра наблюдательная миссия проведет еще одну пресс-конференцию, где представит подробные итоги своей работы.

    Отметим, в 07:00 по времени Астаны все избирательные участки в Казахстане начали свою работу. 

    В ходе референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана.

    В наблюдении за референдумом участвуют 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны. 

    Айгерим Дуйсембай
