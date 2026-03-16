РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:14, 15 Март 2026 | GMT +5

    70,98% казахстанцев проголосовали на референдуме по новой Конституции

    Предварительная явка граждан на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции за два часа до закрытия большинства участков составила 70,98%. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области – 91,80%. Об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Согласно данным территориальных комиссий, по состоянию на 18:00 по времени Астаны бюллетени получили 8 845 280 казахстанцев. Таким образом, к вечеру предварительная явка достигла 70,98%.

    В разрезе регионов явка составила:

    1. Область Абай – 73,84%
    2. Акмолинская область – 77,72%
    3. Актюбинская область – 83,12%
    4. Алматинская область – 70,27%
    5. Атырауская область – 71,08%
    6. Западно-Казахстанская область – 66,90%
    7. Жамбылская область – 81,07%
    8. Область Жетысу – 73,84%
    9. Карагандинская область – 81,44%
    10. Костанайская область – 80,11%
    11. Кызылординская область – 91,80%
    12. Мангистауская область – 76,84%
    13. Павлодарская область – 71,85%
    14. Северо-Казахстанская область – 68,58%
    15. Түркестанская область – 82,03%
    16. Область Улытау – 70,57%
    17. Восточно-Казахстанская область – 83,63%
    18. Город Астана – 56,72%
    19. Город Алматы – 32,82%
    20. Город Шымкент – 74,44%

    В 19:00 МИД РК представит данные о явке казахстанцев, голосующих за рубежом, а также отчитается о работе комиссий референдума при дипломатических представительствах страны.

    Напомним, к 14:00 в голосовании приняли участие больше половины избирателей – 51,93% от общего числа, то есть 6 471 378 казахстанцев. Это позволило признать референдум состоявшимся. 

    Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.

    Отметим, что в день референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана. При этом 106 участков в местах временного пребывания граждан уже завершили свою работу.

    В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны. 

    Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений. 

    Теги:
    Казахстанцы Конституционная реформа Референдум-2026
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
