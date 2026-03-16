70,98% казахстанцев проголосовали на референдуме по новой Конституции

Согласно данным территориальных комиссий, по состоянию на 18:00 по времени Астаны бюллетени получили 8 845 280 казахстанцев. Таким образом, к вечеру предварительная явка достигла 70,98%.

В разрезе регионов явка составила:

1. Область Абай – 73,84%

2. Акмолинская область – 77,72%

3. Актюбинская область – 83,12%

4. Алматинская область – 70,27%

5. Атырауская область – 71,08%

6. Западно-Казахстанская область – 66,90%

7. Жамбылская область – 81,07%

8. Область Жетысу – 73,84%

9. Карагандинская область – 81,44%

10. Костанайская область – 80,11%

11. Кызылординская область – 91,80%

12. Мангистауская область – 76,84%

13. Павлодарская область – 71,85%

14. Северо-Казахстанская область – 68,58%

15. Түркестанская область – 82,03%

16. Область Улытау – 70,57%

17. Восточно-Казахстанская область – 83,63%

18. Город Астана – 56,72%

19. Город Алматы – 32,82%

20. Город Шымкент – 74,44%

В 19:00 МИД РК представит данные о явке казахстанцев, голосующих за рубежом, а также отчитается о работе комиссий референдума при дипломатических представительствах страны.

Напомним, к 14:00 в голосовании приняли участие больше половины избирателей – 51,93% от общего числа, то есть 6 471 378 казахстанцев. Это позволило признать референдум состоявшимся.

Всего в списки избирателей было включено 12 461 796 граждан.

Отметим, что в день референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана. При этом 106 участков в местах временного пребывания граждан уже завершили свою работу.

В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.

Ранее сообщалось, что миссия ТЮРКПА посетила 45 участков для голосования и не зафиксировала нарушений.



