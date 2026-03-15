Более половины избирателей проголосовали на референдуме по новой Конституции РК

По состоянию на 14.00 бюллетени получили 6 471 378. граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования.

Явка по регионам к этому часу составила:

1. Область Абай — 61,04%

2. Акмолинская область — 60,05%

3. Актюбинская область — 61,37%

4. Алматинская область — 56,13%

5. Атырауская область — 56,54%

6. Западно-Казахстанская область — 49,97%

7. Жамбылская область — 51,13%

8. Область Жетысу — 59,82%

9. Карагандинская область — 57,32%

10. Костанайская область — 56,51%

11. Кызылординская область — 64,63%

12. Мангистауская область — 53,14%

13. Павлодарская область — 53,31%

14. Северо-Казахстанская область — 52,37%

15. Түркестанская область — 58,03%

16. Область Улытау — 52,06%

17. Восточно-Казахстанская область — 59,60%

18. Город Астана — 40,68%

19. Город Алматы — 21,68%

20. Город Шымкент — 58,24%

Таким образом, к этому часу проголосовали более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Всего по республике в голосовании смогут принять участие 12 461 796 граждан.

— В соответствии со статьей 31, пунктом 2 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», референдум считается проведенным, если проголосовало более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, — сообщил секретарь комиссии.

Следующие данные о явке граждан комиссия представит в 16:00.

Напомним, в 7.00 по времени Астаны все участки референдума в Казахстане начали свою работу.

Всего в день референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана.

На голосование вынесен один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.