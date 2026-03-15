    14:15, 15 Март 2026 | GMT +5

    Более половины избирателей проголосовали на референдуме по новой Конституции РК

    Предварительная явка на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции превысила 50%. По данным Центральной комиссии референдума, к 14:00 по времени Астаны проголосовали 6 471 378 казахстанцев. Об этом на брифинге сообщил секретарь комиссии Шавхат Утемисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По состоянию на 14.00 бюллетени получили 6 471 378. граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования.

    Явка по регионам к этому часу составила:

    1. Область Абай — 61,04%
    2. Акмолинская область — 60,05%
    3. Актюбинская область — 61,37%
    4. Алматинская область — 56,13%
    5. Атырауская область — 56,54%
    6. Западно-Казахстанская область — 49,97%
    7. Жамбылская область — 51,13%
    8. Область Жетысу — 59,82%
    9. Карагандинская область — 57,32%
    10. Костанайская область — 56,51%
    11. Кызылординская область — 64,63%
    12. Мангистауская область — 53,14%
    13. Павлодарская область — 53,31%
    14. Северо-Казахстанская область — 52,37%
    15. Түркестанская область — 58,03%
    16. Область Улытау — 52,06%
    17. Восточно-Казахстанская область — 59,60%
    18. Город Астана — 40,68%
    19. Город Алматы — 21,68%
    20. Город Шымкент — 58,24%

    референдум
    Фото: ЦИК

     

    Таким образом, к этому часу проголосовали более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

    Всего по республике в голосовании смогут принять участие 12 461 796 граждан.

    — В соответствии со статьей 31, пунктом 2 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», референдум считается проведенным, если проголосовало более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, — сообщил секретарь комиссии.

    Следующие данные о явке граждан комиссия представит в 16:00.

    Напомним, в 7.00 по времени Астаны все участки референдума в Казахстане начали свою работу

    Всего в день референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана.

    На голосование вынесен один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?». 

    В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны. 

