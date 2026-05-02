Численность тазы в Казахстане увеличилась в четыре раза за два года

Численность казахской породы с 2023 года выросла в четыре раза. Об этом сообщили эксперты в ходе международной выставки собак Astana Winner 2026, которая проходит в Астане в Международном выставочном центре Expo со 2 по 3 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тазы — одно из семи сокровищ Казахстана

Отдельным событием выставки стала монопородная площадка казахской тазы — площадка, где породе возвращают заслуженное внимание и заново подчеркивают ее культурную ценность. Здесь собрались заводчики, эксперты и энтузиасты, чтобы обсудить, как сохранить и продвигать тазы за пределами Казахстана.

Среди участников — Елена Хардина из Усть-Каменогорска, хозяйка двухлетнего бурого тазы по кличке Тамерлан. В кинологии женщина с 1991 года, а сегодня она возглавляет национальный клуб породы тазы при Союзе кинологов Казахстана.

По словам хозяйки, история Тамерлана началась с испытаний. В 2024 году он единственный выжил из всего помета после опасного вируса. Болезнь дала осложнения на суставы — щенок не мог ходить. Елена Хардина выходила его и дала имя в честь воина — с верой, что он выстоит.

Сейчас Тамерлан — не просто участник выставок, а уже титулованный пес. Несмотря на трудности, сегодня он успешно выступает на выставках и борется за чемпионские титулы на международном уровне. Судьи отмечают его движения, экстерьер и породные качества.

— Породе тазы сотни лет. Она испокон веков спасала кочевников от голода и защищала от волков. Однако миру эта порода долгое время была неизвестна. Когда я впервые увидела тазы, мне захотелось, чтобы о ней узнал весь мир. Я поставила перед собой задачу — представлять ее на международных выставках, показывать достойно, в том числе в красивых национальных костюмах, — рассказывает Елена Хардина.

Возглавив национальный клуб породы тазы при Союзе кинологов Казахстана, она обратилась к заводчикам по всей стране с призывом объединиться и оформить документы на собак.

— И важно, что наш Президент отметил, что тазы — одно из семи сокровищ Казахстана. Действительно, в прошлом эта порода спасала аулы от голода, самостоятельно добывая дичь, и защищала от волков. Одна собака справлялась с трудом, но пара или небольшая свора из двух-трех тазы могли дать отпор хищникам, — добавила хозяйка тазы.

Елена Хардина особо отметила значение решения Президента Касым-Жомарта Токаева об учреждении 3 сентября Днем казахскго тазы и тобета. Кроме того, при поддержке Президента Казахстана и Союза кинологов Казахстана два года назад породу официально закрепили за Казахстаном. Теперь у специалистов есть десятилетний срок, чтобы подготовить полную международную документацию. Ранее же работа велась разрозненно: в разных регионах и аулах разводили тазы, но на мировой уровень порода практически не выходила.

Как в Казахстане увеличивают поголовье тазы

По словам президента Союза кинологов Бауыржана Сериккали, самый важный показатель сегодня — это рождаемость щенков тазы, находящихся в племенной системе. И это число стремительно растет.

— Допустим, в 2023 году, когда мы начинали эту масштабную работу, было 93 щенка в год. А уже в 2025 году — 411. То есть можно сказать, что рождаемость выросла в четыре раза. Речь идет о чистокровном поголовье. Для нас особенно важно количество щенков от собак, уже включенных в племенную систему. Численность тазы однозначно растет, эта динамика очевидна, — сообщил спикер.

Сейчас, по его словам, в единой племенной книге зарегистрировано около 4 тыс. чистокровных тазы.

— Мы проводим мероприятия не только в городах, но и выезжаем в аулы. Там заводчики часто лишены возможности прямого контакта с кинологическими клубами, поэтому мы сами едем к ним, собираем, осматриваем собак, — сказал Бауыржан Сериккали.

Как пояснил собеседник, если на месте находят собак, соответствующих стандарту, их сразу оформляют и выдают документы, на основании которых можно получить родословную. При этом такие записи идут как регистр, поскольку в документах отсутствуют сведения о предках. Это также важно — так пополняется единая племенная книга и растет численность породы.

— Всем известно, что наша порода тазы — это абсолютно доброжелательная, спокойная собака. Она никогда не лает и не проявляет агрессии в отношении детей, домашних животных или людей. Поэтому такие особенности темперамента прописаны в стандарте. И когда собака выходит в ринг, этот темперамент проявляется, — сказал эксперт.

По словам организаторов, интерес к выставке стабильно растет: ежедневно участвуют около 400 собак. Из них более 60 тазы представлены на монопородной площадке, еще около 40 — в международной программе.

Оценка проходит строго по породным стандартам: эксперты проверяют все — от экстерьера и состояния шерсти до зубов и темперамента. По итогам собака либо получает допуск к разведению, либо исключается из него. При этом все вязки контролируются Союзом кинологов Казахстана.

