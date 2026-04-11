Как отличить настоящую тазы и правильно за ней ухаживать, рассказал эксперт

У каждой страны есть символ животного — своего рода визитная карточка, по которой ее узнают во всем мире. К примеру, у Австралии — это кенгуру, у Китая — панда, у Индии — бенгальский тигр. Такие образы, как правило, считаются частью национальной идентичности и культурного наследия. Казахстану тоже есть чем гордиться. Одним из таких символов по праву может стать тазы — древняя казахская борзая, олицетворяющая дух степи.

Кинолог Абзал Досыман посвятил себя сохранению и возрождению этой уникальной породы. По его словам, в 2023 году были утверждены стандарты тазы. Именно на их основе сегодня определяется соответствие собак породе: одни проходят отбор, другие, к сожалению, нет.

— К примеру, у владельца есть тазы, на которого оформлен отдельный паспорт. В документе четко указано, что это чистокровная собака, признанная на международном уровне. В мировом реестре порода записана на английском языке как Kazakh Tazy, там же указаны данные владельца. В паспорте обязательно прописан номер чипа, который устанавливается щенку с рождения. Этот чип считывается специальными устройствами, и при проверке из базы данных выводится вся информация: кличка собаки, данные владельца, происхождение и место регистрации, — объяснил кинолог.

По словам Абзала Досыман, согласно казахским обычаям и традициям, при покупке тазы стоимость щенка определяет не продавец, а сам покупатель. При этом дарить собаку бесплатно не принято — с этим связаны определенные приметы. Сегодня можно найти объявления в интернете с фиксированными ценами, например, при поиске тазы в Астане. Однако это уже современная практика. В традиционном понимании покупатель сам решает, сколько заплатить, и продавец должен принять эту сумму, добавил эксперт.

— По моим оценкам, в Казахстане насчитывается около 3 тысяч тазы. Это мое личное мнение, не официальная статистика. Возможно, общий учет поголовья ведет Союз кинологов Казахстана на основе ранее принятых стандартов, — предполагает эксперт.

Кадр с радио Jibek Joly

Как отметил кинолог, если решили завести тазы, лучше брать щенка в раннем возрасте, но не слишком рано. В возрасте двух недель забирать его категорически не рекомендуется.

— В идеале щенку должно быть от трех до пяти месяцев. За это время он получает от матери важные гормоны, в том числе окситоцин, который в будущем влияет на поведение и помогает снизить уровень агрессии, — пояснил Абзал Досыман.

Что касается условий содержания, тазы не обязательно держать только в частном доме. Хотя простор и активные прогулки для этой породы предпочтительны, есть владельцы, которые успешно содержат собак и в квартире. В таком случае важно регулярно обеспечивать питомцу достаточную физическую нагрузку, например, вывозить за город на прогулки.

— Если сезон позволяет, охота с тазы, особенно коллективная, — это очень хорошая возможность. Я заметил, что для жителей города в условиях урбанизации это отличный повод, если у них есть тазы и они держат его в квартире, выезжать на выходных с семьей за пределы города и участвовать в таких мероприятиях. Мы иногда также выезжаем в школы, — отметил собеседник.

По его словам, он лично выезжает вместе с собаками в Астане, в международные школы, где учатся дети зарубежных нерезидентов. Через некоторое время эти дети возвращаются в свои страны, и, как отмечает кинолог, они могут рассказывать, что в Казахстане видели казахскую тазы. Это, по его мнению, прекрасная возможность, находясь в Астане, не покидая пределы страны, донести полезную информацию о культурно-традиционном наследии Казахстана.

На вопрос о том, возникает ли любовь к животным сама по себе, кинолог отметил, что у человека в целом есть врожденная склонность тянуться к живому.

— Эта любовь изначально есть у всех. Эволюционно нам легче привязываться к тем, кто двигается, смотрит в глаза и нуждается в заботе. Забота о животном запускает мягкость, защитный инстинкт и чувство тепла. Мы действительно привязываемся к тем, о ком заботимся. Эволюционно мы устроены так, чтобы заботиться о живом, — подчеркнул эксперт.

Если же у человека нет возможности завести собаку, многое формируется с детства. Кинолог отметил, что если ребенок рос рядом с кошкой, собакой, лошадью или просто видел бережное отношение взрослых к животным, у него чаще формируется привычка проявлять эмпатию и ответственность.

— Кроме того, животные дают очень понятную эмоциональную связь: они не оценивают, не спорят и не лицемерят. Человек чувствует от них искренность, преданность и спокойствие. Именно поэтому рядом с животными многим легче душевно, — считает Абзал Досыман.

Он также обратил внимание на западные практики, например, в Северной Америке популярна так называемая кау-терапия: городские жители приезжают на фермы и за деньги получают терапию, общаясь с коровами.