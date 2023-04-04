Утверждены стандарты казахских пород собак

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило стандарты казахских пород собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, для казахского тазы утверждены следующие стандарты. Общий вид и тип сложения: собака среднего и выше среднего роста, сухого крепкого типа сложения, индекс растянутости около 103. Рост - высота в холке кобелей от 60 до 70 сантиметров, суки в холке от 55 до 65 сантиметров. Превышение верхнего предела роста не является пороком или недостатком при сохранении пропорции и остальных требований стандарта. Окрас: черный, белый, половый разных оттенков, красный и серый всех оттенков.

Шерстный покров: шерсть мягкая, шелковистая, прямая, короткая длиною до 4,5 сантиметра (зимой) и до 2,5 сантиметра (летом) с хорошо развитым подшерстком. На ушах мягкий, волнистый, удлиненный волос, спускаясь ниже концов ушей на 5-6 сантиметра и более образует «бурки», а на задних сторонах передних ног и бедер удлиненный волос образует очесы. На нижней стороне хвоста – негустой подвес (до 10 сантиметров). Между пальцами растет короткий и жесткий волос. Кожа тонкая, эластичная, без складок, мускулатура хорошо развита, особенно на бедрах и пояснице, костяк крепкий, но не тяжелый.

Казахский тобет: тяжелая, массивная, с довольно развитыми надбровными и скуловыми дугами, теменным гребнем и затылочным бугром. Череп: умеренно широкий, овальный, длинный. Лоб плоский, с небольшой ложбинкой посередине. Переход от лба к морде: плавный. Мочка носа: крупная, черная, однотонно окрашенная, ноздри широкие. У светлых собак темно-коричневая. Выступает вперед над нижней челюстью. Морда: несколько короче длины черепа, под глазами — не заполненная, почти не сужающаяся к мочке носа, с легкой горбинкой у мочки носа. Линия морды незначительно опущена по отношению к линии лба. Губы: толстые. Верхняя губа с тупым обрезом, прикрывает нижнюю. Темная обводка губ предпочтительна. Глаза: небольшие, косо поставленные, широко и глубоко посаженные, темно-карие. При светлых окрасах допускаются в тон окраса. Разрез глаз миндалевидный. Веки - толстые, третье веко выражено. Темная обводка век предпочтительна. Взгляд маловыразительный, угрюмый и тяжелый. Уши: небольшие, висячие, треугольной формы, поставленные чуть выше уровня глаз. Основание раковины небольшое. Коротко купируются в щенячьем возрасте.

Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК поручено осуществить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции РК. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.