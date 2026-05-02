Как два ФОКа годами не могут достроить в Акмолинской области

Физкультурно-оздоровительные комплексы, которые должны были стать точками притяжения для сельской молодежи, в Акмолинской области превратились в символ затянувшихся строек. Речь идет сразу о двух спортивных объектах — в Бестобе и Жаксы. Каждый из проектов стоит более миллиарда тенге, и оба до сих пор не завершены, передает корреспондент агентства Kazinform.

История ФОКа в селе Жаксы тянется с 2021 года. Стоимость его около 1,2 млрд тенге, а начинал свою реализацию он в рамках национального проекта «Ауыл — Ел бесігі» и должен был давно стать полноценным спортивным центром с бассейном, тренажерными и борцовскими залами. Однако прошло несколько лет, а объект все еще не введен в эксплуатацию.

Причина, по словам руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамата Байкуанышева, одна — подрядчик.

— Подрядчик очень слабый. Ему дан последний срок — июнь. Если не успеет, будем расторгать договор и определять нового подрядчика, — поделился он.

Фото: акимат Жаксынского района

При этом подрядная организация уже фигурировала в проблемных проектах и даже была включена в реестр недобросовестных поставщиков.

— Вообще суды — на усмотрение заказчика, в данном случае заказчик — акимат Жаксынского района. Но меры в отношении подрядчика уже принимаются. Были поданы претензионные иски на взыскание неустойки и внесения поставщика услуг в реестр недобросовестных. Но дело в том, что этот подрядчик уже является недобросовестным. Он работал на другом нашем объекте, где также выполнял работу недобросовестно и был включен в реестр. Однако в то время он уже был действующим подрядчиком и на объекте в Жаксы, — отметил Азамат Байкуанышев.

Сейчас, по данным управления, основной объем работ выполнен, но остаются пуско-наладка бассейна, вентиляция и благоустройство. Несмотря на это объект по-прежнему числится в категории долгостроев.

Не лучше ситуация и в поселке Бестобе. Здесь физкультурно-оздоровительный комплекс, состоящий из двух блоков, также стал примером сорванных сроков.

Блок А — административный, здесь же разместятся, по словам Азамата Байкуанышева, кабинеты под кружки и дополнительные занятия. Блок Б включает универсальный спортивный зал под различные виды спорта.

— Сильный подрядчик строит за собственные средства. Слабый ждет только финансирования от государства. Это как раз такой случай. При нормативной продолжительности строительства для этого объекта около 13 месяцев его не могут завершить уже несколько лет. Стоимость составляет более одного миллиарда тенге. В любом случае подрядчику будет направляться неустойка за неисполнение сроков, это будет зависеть от заказчика, сколько они насчитают в зависимости от графика производства работ, — поделился спикер.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой акимата Степногорска, изначально период реализации ФОКа был обозначен, как 2023–2024 годы. Однако в связи с тем, что финансирование объекта проводилось по годам, он попал в категорию долгостроя.

— На сегодняшний день по объекту основные строительно-монтажные работы завершены. Остались установка спортивного оборудования, уборка здания и всей прилегающей территории. В срок до 30 мая объект готовится к техническому открытию с последующим актом ввода в эксплуатацию, — добавили в ведомстве.

И это не единственные проекты по области с затянувшимся строительством. При этом речь идет не о частных инвестициях, а о бюджетных средствах и социальных объектах, которые напрямую влияют на качество жизни людей.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Акмолинской области срывают сроки сдачи школ.