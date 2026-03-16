Президент Казахстана подписал указ об очередном призыве на срочную воинскую службу

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» и статьей 31 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет,

не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне

и сентябре – декабре 2026 года через соответствующие местные органы военного управления.

4. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы,

и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.