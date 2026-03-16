РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:08, 16 Март 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал указ об очередном призыве на срочную воинскую службу

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2026 года», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» и статьей 31 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

    2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет,
    не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

    3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне
    и сентябре – декабре 2026 года через соответствующие местные органы военного управления.

    4. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы,
    и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

    5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Военные
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают