Тренды:
    21:41, 16 Март 2026 | GMT +5

    Зарплата тренеров детско-юношеских спортивных школ повысится на 30% в Казахстане

    Министерством туризма и спорта в рамках исполнения поручения Главы государства разработан проект Закона, предусматривающий внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ, передает Kazinform.

    Фото: акимат города Астаны

    В рамках данного законопроекта реализуются меры по повышению уровня оплаты труда тренеров-преподавателей ДЮСШ.

    Увеличение заработной платы тренеров-преподавателей ДЮСШ составит 30% от должностного оклада. Доплата полагается тренерам-преподавателям, прошедшим квалификационное тестирование и осуществляющим учебно-тренировочный процесс в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки.

    На данный момент в стране функционирует 526 ДЮСШ, общее количество тренеров-преподавателей составляет более 15 тысяч человек. Предполагается, что ежегодно квалтест будут проходить порядка 30% от общего количества тренеров. Тестирование для тренеров осуществляется Республиканским учебно-методическим и аналитическим центром по физической культуре и спорту.

    Выделение дополнительных средств из местных бюджетов поддержано решением Республиканской бюджетной комиссии. Так, на 2026–2028 годы будет выделено 74 млрд тенге, из них 1,8 млрд – на доплаты к зарплате тренеров-преподавателей, остальная сумма - на материально-техническое обеспечение ДЮСШ, участие детей в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, фармакологию, экипировку и тд.

    В министерстве отметили, что предусмотренные меры направлены на повышение престижа профессии тренера, привлечение и удержание квалифицированных специалистов в системе детско-юношеского спорта, а также формирование устойчивой основы для подготовки спортивного резерва.

    Переход на подушевое финансирование позволяет комплексно повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. Так, на содержание одного спортсмена в ДЮСШ будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как в настоящее время, при сметном финансировании, данный показатель в среднем составляет 233 тыс. тенге. Всего в 526 ДЮСШ общее количество спортсменов составляет 398 342 спортсмена, возраст обучающихся начинается с 5 лет.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта».

    Диана Калманбаева
