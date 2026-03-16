Тренды:
    16:12, 16 Март 2026 | GMT +5

    Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта

    Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
    Коллаж: Kazinform / Nano Banana / Freepik

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта, сообщает 16 марта 2026 года Акорда. 

    Текст закона публикуется в печати.

    Согласно данным Сената Парламента РК, указанный закон предусматривает введение обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности единого оператора по распределению внебюджетных средств в сфере спорта, а также уточнение компетенций уполномоченного органа по формированию туристского продукта, субсидированию въездного туризма и возмещению части затрат субъектов предпринимательства при строительстве и реконструкции туристской инфраструктуры.

    — Кроме того, законом вводятся новые компетенции местных исполнительных органов по мониторингу целевого использования объектов туристской сферы и определению границ приоритетных туристских территорий, — сказано в сообщении Сената Парламента РК. 

    Закон направлен на улучшение условий для развития туристской отрасли и повышения эффективности мер государственной поддержки, отметили 16 марта в Министерстве туризма и спорта РК.

    — В рамках нового закона уточнены основные понятия туристского законодательства: гид, экскурсовод, туристские ресурсы и объекты туризма. Исключена обязательная привязка гидов и экскурсоводов к форме индивидуального предпринимательства, что позволяет профессионалам работать независимо от организационно-правовой формы, — сказано в сообщении Минтуризма и спорта РК.

    Также закон вводит правовое регулирование визит-центров. Определены их правовая природа, функции, порядок размещения и отнесение к объектам туризма. Центры станут ключевыми точками информирования туристов о маршрутах, сервисах и инфраструктуре, обеспечивая единый стандарт обслуживания как для казахстанских, так и иностранных гостей, отметили в Минтуризма и спорта РК. 

    Законом также уточнены меры господдержки туристской инфраструктуры. Предусмотрено возмещение части затрат предпринимателей на строительство и реконструкцию визит-центров, объектов придорожного сервиса, мест размещения туристов, приобретение техники для горнолыжных курортов и туристского транспорта.

    — Предусмотрены меры поддержки туроператоров, включая субсидирование затрат, а также ускорение прохождения туристских автобусов через пункты пропуска на государственной границе. Кроме того, посещение национальных парков для детей будет бесплатным, — сказано в сообщении ведомства.

    Введен мониторинг целевого использования объектов, получивших поддержку, сроком на пять лет, а также контроль за санитарно-гигиеническими узлами на туристских ресурсах. Система изменений направлена на формирование устойчивой базы для развития внутреннего и въездного туризма, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и привлечение квалифицированных специалистов. Закон также закрепляет полномочия госорганов по определению приоритетных туристских территорий и взаимодействию туристских центров с организациями, созданными для поддержки отрасли.

    В законе также закрепляется понятие детско-юношеской спортивной школы как организации дополнительного образования, вводятся государственный заказ в ДЮСШ, подушевой норматив финансирования и единые правила его размещения. Также согласно закону создается цифровая платформа физической культуры и спорта для учета и мониторинга данных.

    Президент Казахстана 16 марта текущего года также подписал указ об очередном призыве на срочную воинскую службу. 

    Зарина Жакупова
