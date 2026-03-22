Масштабное дрон-шоу прошло в Астане в честь Наурыз мейрамы

Жители и гости столицы могли наблюдать яркие композиции, демонстрирующие богатое традиционное казахское наследие. Зрителям представили световые инсталляции в виде юрты, тайказана, чаши с шубатом, каравана с верблюдом и асыка — образов, олицетворяющих кочевую культуру, достаток, силу и самобытность народа.

Фото: акимат Астаны

В небе также раскрылся трёхмерный тюльпан — символ пробуждения природы и наступления весны. Появились образы солнца и луны, которые олицетворяют весеннее равноденствие.

Финальным элементом шоу стала надпись «Наурыз құтты болсын!».

Напомним, в Астане 22 марта продолжатся масштабные мероприятия в рамках Наурыз мейрамы. На основных площадках массовых гуляний работают фуд-корты и ярмарки с продажей национальных блюд и ремесленных изделий, проходят мастер-классы и демонстрации национальных обрядов. Для любителей активного отдыха организованы соревнования по национальным видам спорта — қазақша күрес, садақ ату, гиревому спорту, қол күресі, асық ату — с ценными призами для победителей.

Ранее в Астане в рамках празднования Наурыз мейрамы в парке «Ататюрк» состоялась торжественная регистрация брака 5 молодых пар.