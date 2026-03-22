    20:07, 21 Март 2026 | GMT +5

    Наурыз в Астане: массовая регистрация браков прошла в столице

    В Астане в рамках празднования Наурыз мейрамы в парке «Ататюрк» состоялась торжественная регистрация брака 5 молодых пар, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    Фото: акимат Астаны

    Этот важный момент, ставший символом любви и верности, был организован перед общественностью в гармонии с национальными традициями. Матери в белых платках выразили свои пожелания молодоженам, а собравшиеся гости передали свои добрые напутствия.

    Торжественная церемония сопровождалась праздничным концертом, а национальные мелодии и приподнятое настроение создали особую атмосферу. Это мероприятие подчеркнуло значимость праздника Наурыз и стало ярким символом благополучного начала для новых семей.

    Напомним, что Астана лидирует по числу заключенных браков в Казахстане.

    Динара Жусупбекова
