20:07, 21 Март 2026 | GMT +5
Наурыз в Астане: массовая регистрация браков прошла в столице
В Астане в рамках празднования Наурыз мейрамы в парке «Ататюрк» состоялась торжественная регистрация брака 5 молодых пар, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.
Этот важный момент, ставший символом любви и верности, был организован перед общественностью в гармонии с национальными традициями. Матери в белых платках выразили свои пожелания молодоженам, а собравшиеся гости передали свои добрые напутствия.
Торжественная церемония сопровождалась праздничным концертом, а национальные мелодии и приподнятое настроение создали особую атмосферу. Это мероприятие подчеркнуло значимость праздника Наурыз и стало ярким символом благополучного начала для новых семей.
Напомним, что Астана лидирует по числу заключенных браков в Казахстане.