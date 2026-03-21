Новая Конституция ориентирована на молодежь — Касым-Жомарт Токаев

— Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу. Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума, — сказал Глава государства.

По словам Президента, общенациональное голосование ярко высветило активность, новаторство и зрелость нашей молодежи. Представители нового поколения сделали свой выбор, будучи ответственными, прогрессивными и творческими гражданами своей страны.

— Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь. Основной закон станет верным путеводителем для молодых людей. Созидательная сила Новой Конституции раскроется благодаря участию в ее реализации молодежи, — сказал он.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

Президент отметил, что Туркестан — это священная обитель братских тюркских народов. Это сакральное место, в котором нашли отражение наша национальная самобытность, несгибаемый дух, уникальная культура и традиции. Он подчеркнул историческую роль города в судьбе казахского народа.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность казахстанцам, активно участвовавшим в референдуме.