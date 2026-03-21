Глава государства заявил о росте экономики Казахстана и рекордном ВВП в $306 млрд

— Несмотря на эти вызовы, преодолевая все трудности, мы уверенно движемся вперед. В прошлом году рост экономики страны составил 6,5%. Объем валового внутреннего продукта достиг 306 млрд долларов, при этом показатель на душу населения впервые преодолел отметку в 15 тысяч долларов. Это рекордный показатель для стран СНГ. Золотовалютные резервы страны оцениваются в 74 млрд долларов. Текущие показатели стали беспрецедентными за всю историю нашей Независимости. На Казахстан приходится 69% чистых иностранных инвестиций, привлеченных в страны Центральной Азии.Сегодня вклад малого и среднего бизнеса в национальную экономику составляет 40%. Средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла 75,9 года, — сказал Президент.

По его словам, в этом году Казахстан войдет в топ-50 крупнейших экономик мира. Согласно данным МВФ, ожидается, что наша страна войдет в число 25 государств мира, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики.

— Благодаря сплоченности и трудолюбию нашего народа мы достигли огромных успехов. Однако на этом останавливаться нельзя, — сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Туркестанской области.

Глава государства отметил, что мы реализуем поистине масштабные системные преобразования, чтобы превратить Казахстан в процветающую и прогрессивную страну.

— Сейчас не время для самоуспокоения. Растет мировая и региональная конкуренция. Для того, чтобы превратить Казахстан в процветающую и прогрессивную страну, мы реализуем поистине масштабные системные преобразования. Эта работа уже приносит ощутимые результаты. Например, за последние два года рост обрабатывающей промышленности превысил 6%. По данным Правительства, в прошлом году было открыто 190 предприятий, на которых занято свыше 22 тысяч человек. В 2025 году в сельскохозяйственной отрасли запущено 250 предприятий. Из государственного бюджета выделено более 1 трлн тенге на поддержку АПК. Столь мощной помощи аграрии не получали за все годы независимости. Однако нам предстоит повысить эффективность сельского хозяйства. Требуется увеличить стоимость производимой продукции отрасли, — подчеркнул Глава государства.

Он также сообщил, что в этом году реализуется 222 проекта по модернизации и строительству водохозяйственных объектов. Проводится реконструкция 37 тепловых электростанций. Также планируется ввести в строй новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В текущем году будет модернизировано 440 подстанций и более 17 тысяч километров электросетей.

— В прошлом году было построено и отремонтировано 1500 километров железных дорог. Это также является рекордным показателем. В текущем году будет проложено и введено в эксплуатацию более 3700 километров новых железнодорожных путей. Что касается автомобильных дорог, то в прошлом году ремонтные работы охватили в общей сложности 13 тысяч километров, в том числе 3 тысячи километров дорог местного значения. В этом году будет модернизировано еще 2300 километров местных дорог. В ближайшие три года в соответствие с нормативными требованиями будет приведено 32 тысячи километров трасс, — сказал Президент.

Дороги, как отметил Касым-Жомарт Токаев, это вопрос исключительного стратегического значения.

— Очевидно, что наличие качественных дорог позволяет населению улучшать свой быт и развивать бизнес. Однако мы должны достичь еще более впечатляющих результатов. Глубоко убежден, что новая Конституция страны откроет новые горизонты для масштабных свершений и уверенного роста. Я искренне в это верю, — заявил Президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

