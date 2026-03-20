Встреча Президента с научной общественностью в Алматы: о чем говорил Токаев

Президент в своем выступлении отметил, что в соответствии с новой Конституцией Республика Казахстан признает развитие образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.

— Если мы хотим, чтобы наша страна динамично развивалась, мы должны уделять приоритетное внимание внедрению цифровизации и искусственного интеллекта. Для меня как Президента — это одна из важнейших целей. В целом, в этой области в последнее время сделано немало, но нам еще многое предстоит осуществить. За последние пять лет объем инвестиций в науку увеличился в шесть раз. В нашей стране растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с реальным производством. По данным Правительства, в настоящее время запущено более 200 коммерческих проектов. Таким образом, постепенно формируется экосистема «Университет — исследования — инновации — коммерция». Создаются наукограды, начато строительство технопарков и центров инжиниринга. Заметны позитивные тенденции, которых в области науки не было много лет. Вы активно участвуете в этой очень важной работе, за что выражаю всем вам искреннюю признательность, — поблагодарил Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, развитие университетов и их исследовательской инфраструктуры, а также поддержка научных кадров должны быть не просто одной из текущих задач Правительства, а исполнением требований Основного закона.

— В Казахстане действуют более 420 научно-исследовательских организаций, в которых трудятся свыше 27 тысяч ученых и научных работников. Это очень большой академический корпус. Особенно радует омоложение научной среды, возраст почти половины казахстанских ученых не превышает 40 лет. Преемственность поколений позволяет науке, как минимум, соответствовать духу и требованиям стремительно развивающегося мира. Я сохраняю оптимизм по поводу будущего казахской науки, хотя, имея опыт изучения международной практики, далек от идеализации нынешнего состояния науки в нашей стране, и, тем более, от «головокружения от успехов». То есть инфраструктура и, главное, люди для развития науки у нас имеются. Перед нами, и Правительством, и научным сообществом, стоит общая цель стратегического характера — создать более эффективную научную среду, стимулировать инновации в экономической сфере, максимально приблизить науку к производству. Здесь, откровенно говоря, немало вопросов, требующих самого скорого решения, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что финансирование науки требует жесткой дисциплины и четкой приоритизации расходования средств.

— Государство за последние шесть лет кратно увеличило финансирование науки. Ежегодно на науку выделяется более 200 миллиардов тенге и даже больше, то есть до 500 миллионов долларов. Это вообще-то приличные деньги для Казахстана. Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно. Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки. Трудно сказать, с чем это связано. Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция — это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе. Отсутствуют жесткие фильтры и преграды, которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств. Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается. Правительству предстоит разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации, — подчеркнул Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, научные разработки должны приносить реальную пользу стране. По его словам, это аксиома, которую приходится повторять.

— Фонд науки получил новые функции для стимулирования инноваций, но по факту зачастую занимается имитацией деятельности. Его конкретная деятельность нуждается в практическом осмыслении. Зачем обманывать себя? Вроде бы наука существует, но реальных практических результатов не приносит. Мне доложили, что из более чем трех тысяч прикладных научных проектов полезные итоги для коммерциализации получены лишь по 193 проектам, а на рынок вышли всего 29. То есть индустриальный эффект, отдача — минимальные, это приходится констатировать. Другой неприятный момент. Земельные участки, выделенные под создание современных производств, простаивают. При этом Фонд науки, допустивший серьезные просчеты в своей работе, не стал возвращать выделенные ему государственные средства, уже не говоря об обращении в правоохранительные органы. Вроде как ничего не произошло. Между тем сами правоохранительные органы выявили переводы денежных средств, полученных в виде грантов, сотрудникам Национального центра государственной научно-технической экспертизы и Фонда науки. По итогам проверки идет расследование 11 уголовных дел. Мне в канун нашего общего праздника Наурыза говорить об этом крайне неприятно, тем более речь идет о научных работниках, к которым я проявляю искреннее уважение. Но конституционный принцип Закона и Порядка касается и научных деятелей. Данный печальный инцидент, дискредитировавший научную общественность, ясно показывает, к чему приводит размытая ответственность, слабый контроль и низкий уровень оцифровки процессов. Все научные разработки должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики. Конечно, есть и успешные примеры развития казахской науки, посыпать голову пеплом не стоит, но, если мы хотим достичь успеха, нужно извлекать уроки из неудач. Надо говорить правду. Я категорически против приукрашивания действительности, но в то же время не приемлю пустозвонство, краснобайство и победные реляции, — заявил Глава государства.

Президент сообщил, что функции инновационной политики переданы министерству науки и высшего образования, запущена программа подготовки «индустриальных PhD», введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых.

— Но, несмотря на принимаемые меры, существенного экономического эффекта от научных разработок пока нет. Нам надо разобраться в причинах такой ситуации. Академия наук, соответствующие институты, ученые, бизнес-сообщество должны дать рекомендации относительно выхода из данной ситуации. Другими словами, необходимо приступить к коммерциализации научных исследований. В принципе, это задача вчерашнего дня, но лучше поздно, чем никогда. Стратегическая задача — кратно увеличить инвестиции в науку и инновации, в том числе силами частных предприятий и отдельных предпринимателей. То есть наука — это дело всенародное. Так мы должны поставить вопрос. Перед Правительством по-прежнему стоит задача выстраивания эффективной модели управления наукой, нацеленной на достижение результатов и развитие партнерства с бизнесом, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что три года назад поручил открыть в нашей стране филиалы ведущих мировых университетов. Как он подчеркнул, это крайне важная задача.

­– Данная инициатива, прежде всего, позволяет молодежи получить качественное образование у себя на родине. Благодаря этому мы сможем внедрить международные программы и передовые стандарты в отечественную систему высшего образования. В целом, за это время проделана масштабная работа. Открыто 33 филиала университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня. При этом взаимодействие с ведущими зарубежными вузами не должно сводиться лишь к формальному партнерству. Нам не нужны филиалы, созданные только ради отчета, которые не приносят реальной пользы отечественной науке. Ключевым критерием оценки должен стать содержательный вклад в научный потенциал страны, а не количество открытых учреждений. Все филиалы вузов в Казахстане призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования. Данный вопрос требует тщательной проработки. В настоящее время большинство студентов, обучающихся в филиалах зарубежных университетов в нашей стране, — обладатели государственных грантов. Наблюдается значительный дисбаланс в распределении государственных образовательных грантов между национальными вузами и зарубежными учебными заведениями. По информации Правительства, стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус. В такой ситуации даже неуместно говорить о наличии какой-либо конкуренции. Поэтому Правительству следует провести соответствующий анализ и пересмотреть стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежным университетам, — поручил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность усиления качественной подготовки профессиональных научных, инженерно-технических кадров.

— Как вы знаете нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы должны предпринимать меры с целью эволюции Казахстана в сторону науки и технологии, в сторону техники и производственных процессов. У нас слишком много, я так считаю, юристов, филологов, дипломатов, то есть гуманитариев. Мы должны менять менталитет нации. А что такое менять менталитет нации? Надо ее поворачивать в сторону науки и технологии. Кто сказал, что это нам не под силу? Я думаю, что мы должны буквально совершить ментальную революцию в Казахстане. В этом ключе хочу отметить особую миссию университетов в формировании нового поколения граждан — образованных, здравомыслящих, ответственных за будущее страны. Именно университеты создают интеллектуальную элиту государства. Не следует воспринимать образование как исключительно социальную услугу. В современных быстроменяющихся реалиях образование уже стало важной производительной силой. Отрадно, что наша молодежь проявляет высокий интерес к науке, инновационному предпринимательству, освоению передовых цифровых навыков. И задача государства — обеспечить молодым гражданам доступ к качественному образованию, современной научной базе, глобальным академическим связям. Важным событием станет открытие Университета искусственного интеллекта, который, как планируется, примет первых студентов и магистрантов уже в этом году. Нужно ясно понимать, что успешно развивать искусственный интеллект без сильной науки попросту невозможно. Алгоритмы и сложные инженерные продукты рождаются, прежде всего, в продвинутой научной и университетской среде. Поэтому мы уделяем такое большое внимание этому направлению, — сказал он.

По мнению Президента, наукограды и города ускоренного развития призваны выступить точками притяжения инвестиций и передовых технологий.

— Для реализации этой задачи была принята соответствующая Концепция, которая предусматривает создание мощных научно-технологических парков. По моему поручению начата работа по присвоению городу Курчатову статуса наукограда. Парламент рассматривает законопроект, определяющий правовой статус и механизмы финансирования наукоградов. Создание наукоемких территорий — наша стратегическая задача. Новая Конституция позволяет устанавливать специальный правовой режим «города ускоренного развития». Считаю, что город Алатау станет привлекательным для инвесторов проектом в сфере высоких технологий. В целом, развитие науки в регионах остается в фокусе особого внимания государства. Акимам были делегированы полномочия по реализации научно-технической политики, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства обратился ко всем представителям научного и академического сообщества страны.

— От ваших идей, исследований, результатов работы, открытий во многом зависит, каким будет Казахстан завтра, насколько наша страна будет инновационной и прогрессивной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Казахстан в один из ведущих научных и технологических центров Евразии, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что отечественные ученые внесли значительный вклад в разъяснение общественности сути новой Конституции, показав на практике, что наука является важным инструментом укрепления патриотизма. Затем Президент вручил государственные награды ряду граждан за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.