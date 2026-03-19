Президент Казахстана вручил госнаграды за вклад в развитие страны

орденом «Барыс» ІІІ степени

орденом «Парасат»

председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Абикенов Архат Ашметович

доцент НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Нукенов Абзал Нукенович

орденом «Құрмет»

ассоциированный профессор НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Байсымакова Айгуль Болатбековна

директор ГКП «Дворец школьников» Управления образования города Алматы Ахатов Уалихан Акыпбекович

декан НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Алимкулов Ербол Темирханович

профессор НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Шибутов Марат Максумович

политолог, город Алматы Нурахметова Гульмира Галиевна

профессор НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Рыскалиев Даулетбай Уразгалиевич

доцент НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби Ибраева Алуа Саламатовна

профессор НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Шарипова Асель Бостановна

медалью «Ерен еңбегі үшін»

председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Алматинского городского филиала партии «Amanat» Мукашева Гульбахыт Жакановна

архивариус КГУ «Аппарат акима Жетысуского района города Алматы» Алихан Қанат Насырұлы

старший преподаватель НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Кажденбек Азиз Оралбекович

руководитель КГУ «Управление молодежной политики города Алматы» Жарболова Айгерим Жаксылыковна

старший преподаватель НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Малаева Диана Кабдулловна

проректор ТОО «Казахская головная архитектурно-строительная академия», город Алматы Сагинаев Мейржан Егинбаевич

Напомним, сегодня в рамках рабочего визита в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с научным потенциалом Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Касым-Жомарт Токаев провел в КазНУ имени аль-Фараби встречу с научной общественностью. Он сообщил, что за последние 5 лет объем инвестиций в науку увеличился в 6 раз. В нашей стране растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с реальным производством. По данным Правительства, в настоящее время запущено более 200 коммерческих проектов.

Глава государства подчеркнул, что научные разработки должны приносить реальную пользу стране. По его словам, это аксиома, которую приходится повторять.

Президент сообщил, что функции инновационной политики переданы Министерству науки и высшего образованияю. Также в стране запущена программа подготовки «индустриальных PhD», введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых.

В стране открыто 33 филиала университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня.

— При этом взаимодействие с ведущими зарубежными вузами не должно сводиться лишь к формальному партнерству. Нам не нужны филиалы, созданные только ради отчета, которые не приносят реальной пользы отечественной науке. Ключевым критерием оценки должен стать содержательный вклад в научный потенциал страны, а не количество открытых учреждений. Все филиалы вузов в Казахстане призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования, — отметил Глава государства.

Важным событием станет открытие Университета искусственного интеллекта, который, как планируется, примет первых студентов и магистрантов уже в этом году.

По мнению Президента, наукограды и города ускоренного развития призваны выступить точками притяжения инвестиций и передовых технологий.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что отечественные ученые внесли значительный вклад в разъяснение общественности сути новой Конституции, показав на практике, что наука является важным инструментом укрепления патриотизма.