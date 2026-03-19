Объем инвестиций в науку увеличился в шесть раз в Казахстане

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня между государствами обостряется конкуренция в сфере научно-технологического развития.

— Если мы хотим, чтобы наша страна динамично развивалась, мы должны уделять приоритетное внимание внедрению цифровизации и искусственного интеллекта. Для меня как Президента это одна из важнейших целей. В целом, в этой области в последнее время сделано немало, но нам еще многое предстоит осуществить. За последние 5 лет объем инвестиций в науку увеличился в 6 раз. В нашей стране растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с реальным производством. По данным Правительства, в настоящее время запущено более 200 коммерческих проектов. Таким образом, постепенно формируется экосистема «Университет — исследования — инновации — коммерция». Создаются наукограды, начато строительство технопарков и центров инжиниринга. Заметны позитивные тенденции, которых в области науки не было много лет. Вы активно участвуете в этой очень важной работе, за что выражаю всем вам искреннюю признательность, — поблагодарил Глава государства.

Президент подчеркнул, что в соответствии с новой Конституцией Республика Казахстан признает развитие образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства. Как он отметил, из этого следует, что развитие университетов и их исследовательской инфраструктуры, а также поддержка научных кадров должны быть не просто одной из текущих задач Правительства, а исполнением требований Основного закона.

— В Казахстане действуют более 420 научно-исследовательских организаций, в которых трудятся свыше 27 тысяч ученых и научных работников. Это очень большой академический корпус. Особенно радует омоложение научной среды, возраст почти половины казахстанских ученых не превышает 40 лет. Преемственность поколений позволяет науке, как минимум, соответствовать духу и требованиям стремительно развивающегося мира. Я сохраняю оптимизм по поводу будущего казахской науки, хотя, имея опыт изучения международной практики, далек от идеализации нынешнего состояния науки в нашей стране, и, тем более, от «головокружения от успехов». То есть инфраструктура и, главное, люди для развития науки у нас имеются. Перед нами, и Правительством, и научным сообществом, стоит общая цель стратегического характера — создать более эффективную научную среду, стимулировать инновации в экономической сфере, максимально приблизить науку к производству. Здесь, откровенно говоря, немало вопросов, требующих самого скорого решения, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что финансирование науки требует жесткой дисциплины и четкой приоритизации расходования средств.

— Государство за последние шесть лет кратно увеличило финансирование науки. Ежегодно на науку выделяется более 200 млрд тенге и даже больше, то есть до 500 млн долларов. Это вообще-то приличные деньги для Казахстана. Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно. Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки. Трудно сказать, с чем это связано. Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция — это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе. Отсутствуют жесткие фильтры и преграды, которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств. Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается. Правительству предстоит разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации, — подчеркнул Президент.

Напомним, в рамках рабочего визита в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с научным потенциалом Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.