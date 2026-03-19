Нам не нужны филиалы вузов, созданные только ради отчета — Токаев

Президент Казахстана подчеркнул, что все филиалы вузов в стране призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования. Глава государства напомнил, что три года назад поручил открыть в нашей стране филиалы ведущих мировых университетов. Как он подчеркнул, это крайне важная задача.





— Данная инициатива, прежде всего, позволяет молодежи получить качественное образование у себя на родине. Благодаря этому мы сможем внедрить международные программы и передовые стандарты в отечественную систему высшего образования. В целом, за это время проделана масштабная работа. Открыто 33 филиала университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня. При этом взаимодействие с ведущими зарубежными вузами не должно сводиться лишь к формальному партнерству. Нам не нужны филиалы, созданные только ради отчета, которые не приносят реальной пользы отечественной науке, — сказал Токаев.

По мнению Президента Казахстана, ключевым критерием оценки вузов должен стать содержательный вклад в научный потенциал страны, а не количество открытых учреждений. Все филиалы вузов в Казахстане призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования. Данный вопрос требует тщательной проработки. В настоящее время большинство студентов, обучающихся в филиалах зарубежных университетов в нашей стране — обладатели государственных грантов, отметил Токаев.

Также Президент на встрече с учеными сказал, что в стране наблюдается значительный дисбаланс в распределении государственных образовательных грантов между национальными вузами и зарубежными учебными заведениями. По информации Правительства, стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус. В такой ситуации даже неуместно говорить о наличии какой-либо конкуренции. Поэтому Правительству следует провести соответствующий анализ и пересмотреть стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежным университетам, заключил Президент РК.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в науку увеличился в шесть раз в Казахстане.