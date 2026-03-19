Университет искусственного интеллекта откроется в Казахстане

— Как вы знаете нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы должны предпринимать меры с целью эволюции Казахстана в сторону науки и технологии, в сторону техники и производственных процессов. У нас слишком много, я так считаю, юристов, филологов, дипломатов, то есть гуманитариев. Мы должны менять менталитет нации. А что такое менять менталитет нации? Надо ее поворачивать в сторону науки и технологии. Кто сказал, что это нам не под силу? Я думаю, что мы должны буквально совершить ментальную революцию в Казахстане. В этом ключе хочу отметить особую миссию университетов в формировании нового поколения граждан — образованных, здравомыслящих, ответственных за будущее страны. Именно университеты создают интеллектуальную элиту государства. Не следует воспринимать образование как исключительно социальную услугу. В современных быстроменяющихся реалиях образование уже стало важной производительной силой. Отрадно, что наша молодежь проявляет высокий интерес к науке, инновационному предпринимательству, освоению передовых цифровых навыков. И задача государства — обеспечить молодым гражданам доступ к качественному образованию, современной научной базе, глобальным академическим связям. Важным событием станет открытие Университета искусственного интеллекта, который, как планируется, примет первых студентов и магистрантов уже в этом году. Нужно ясно понимать, что успешно развивать искусственный интеллект без сильной науки попросту невозможно. Алгоритмы и сложные инженерные продукты рождаются, прежде всего, в продвинутой научной и университетской среде. Поэтому мы уделяем такое большое внимание этому направлению, — сказал он.

Напомним, сегодня в рамках рабочего визита в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с научным потенциалом Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Касым-Жомарт Токаев провел в КазНУ имени аль-Фараби встречу с научной общественностью. Он сообщил, что за последние 5 лет объем инвестиций в науку увеличился в 6 раз. В нашей стране растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с реальным производством. По данным Правительства, в настоящее время запущено более 200 коммерческих проектов.

Глава государства подчеркнул, что научные разработки должны приносить реальную пользу стране. По его словам, это аксиома, которую приходится повторять.

Президент сообщил, что функции инновационной политики переданы Министерству науки и высшего образованияю. Также в стране запущена программа подготовки «индустриальных PhD», введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых.