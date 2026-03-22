    08:41, 22 Март 2026 | GMT +5

    Определилась возможная соперница Рыбакиной в 1/8 финала турнира в Майами

    Стала известна потенциальная соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в 1/8 финала турнира Miami Open в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Елена Рыбакина
    Фото: НОК РК

    Если в матче третьего круга Рыбакина обыграет украинскую теннисистку Марту Костюк, то за выход в четвертьфинал ей предстоит встретиться с победительницей пары Ива Йович — Талия Гибсон.

    Ранее Гибсон преподнесла сенсацию, обыграв в третьем круге японскую теннисистку Наоми Осака в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

    Напомним, Елена Рыбакина начала выступление на турнире в Майами с победы над другой представительницей Казахстана — Юлией Путинцевой — 6:3, 6:3.

    Дамира Кеңесбай
