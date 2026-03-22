Определилась возможная соперница Рыбакиной в 1/8 финала турнира в Майами
Стала известна потенциальная соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в 1/8 финала турнира Miami Open в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Если в матче третьего круга Рыбакина обыграет украинскую теннисистку Марту Костюк, то за выход в четвертьфинал ей предстоит встретиться с победительницей пары Ива Йович — Талия Гибсон.
Ранее Гибсон преподнесла сенсацию, обыграв в третьем круге японскую теннисистку Наоми Осака в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.
Напомним, Елена Рыбакина начала выступление на турнире в Майами с победы над другой представительницей Казахстана — Юлией Путинцевой — 6:3, 6:3.