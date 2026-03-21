Елена Рыбакина вышла в третий круг Miami Open после победы над Юлией Путинцевой

По данным Женской теннисной ассоциации (WTA), Рыбакина уверенно победила в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. В официальных социальных сетях WTA отметили ее мощную подачу и точные эйсы: «Новоиспеченная вторая ракетка мира Елена Рыбакина обыгрывает Юлию Путинцеву и выходит в третий раунд!»

В третьем круге Miami Open соперницей Рыбакиной станет 28-й номер мирового рейтинга, украинка Марта Костюк, которая ранее обыграла Камилу Рахимову из Узбекистана.

Ранее Елена Рыбакина призналась, что получает удовольствие от выступлений на корте, несмотря на плотный график турниров и высокий уровень соперниц:

— Да, иногда я действительно этим наслаждаюсь. Конечно, теперь это немного сложнее физически — нужно выкладываться по полной. Я рада, когда на корте у меня все получается. Просто стараюсь совершенствоваться в мелочах. Пока все идет неплохо, жаловаться не на что, так что с нетерпением жду следующего матча, — отметила спортсменка.

Напомним, Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира после выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.