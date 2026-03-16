    10:23, 16 Март 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира

    Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    После обновления топ-листа казахстанка переместилась с третьей позиции на рекордную для себя вторую.

    Это стало возможным после выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), на котором Рыбакина дошла до финала. В решающем матче теннисистка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (Беларусь).

    Теперь в активе Елены Рабыкиной 7783 очка. У Арины Соболенко — 11025. У Иги Швентек (третья строчка) — 7413.

    Отметим, что после финала в Индиан-Уэллсе поднялась в рейтинге и Анна Данилина. В парном разряде она теперь располагается на четвертой строчке, что также является личным рекордом спортсменки.

