Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира

После обновления топ-листа казахстанка переместилась с третьей позиции на рекордную для себя вторую.

Это стало возможным после выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), на котором Рыбакина дошла до финала. В решающем матче теннисистка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (Беларусь).

Теперь в активе Елены Рабыкиной 7783 очка. У Арины Соболенко — 11025. У Иги Швентек (третья строчка) — 7413.

Отметим, что после финала в Индиан-Уэллсе поднялась в рейтинге и Анна Данилина. В парном разряде она теперь располагается на четвертой строчке, что также является личным рекордом спортсменки.