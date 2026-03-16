Елена Рыбакина остановилась в шаге от титула в Индиан-Уэллсе
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№3 рейтинга WTA) проиграла Арине Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Рыбакина проиграла Соболенко в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:7 — и не смогла завоевать титул. Напомним, что Елена выигрывала Indian Wells Open один раз — в 2023 году.
На пути к финалу Елена Рыбакина обыграла Хейли Баптист (43), Марту Костюк (28), Сонай Картал (54), Джессику Пегулу (5) и Элину Свитолину (9). Для Арины Соболенко победа стала первой на турнире в Индиан-Уэллсе: ранее она дважды доходила до финала, но уступала — в 2023 году Рыбакиной и в 2025-м Мирре Андреевой (8).
Несмотря на поражение в финале, Елена Рыбакина в обновленном рейтинге WTA поднимется на второе место, что станет ее лучшим достижением в карьере.
Напомним, Рыбакина является победительницей двух турниров Большого шлема — Уимблдона-2022 и Australian Open-2026.