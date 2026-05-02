Организаторы «Оскара» запретили ИИ-актеров и сценаристов

Академия киноискусств и наук США объявила о внесении изменений в правила премии «Оскар», согласно которым роли, созданные с использованием ИИ, не смогут претендовать на награду, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Там представили новые правила:

запрет ИИ-актеров. На награды будут претендовать только роли, «доказанно исполненные людьми с их согласия». Это исключает из списка, например, актрису Тилли Норвуд, созданную с помощью ИИ в 2025 году. Такое решение последовало за презентацией ИИ-версии Вэла Килмера, созданной спустя год после его смерти для фильма «Глубоко, как в могиле».

Сценарии должны быть написаны людьми. В киноакадемии заявили, что инструменты ИИ «ни помогут, ни помешают» шансам сценаристов на приз, но авторство человека должно быть центральным. В спорных случаях у кинематографистов запросят дополнительную информацию.

Актеры теперь смогут быть номинированы за несколько ролей в одной и той же категории. Ранее номинацию получала лишь одна роль.

Страна или регион также сможет получить несколько номинаций в категории «Лучший фильм на иностранном языке», если у картины есть приз на Берлинском, Каннском и других международных фестивалях. Раньше допускались лишь фильмы, отобранные в их странах, что было проблемой для работ из авторитарных государств.

Отметим, что в ноябре прошлого года созданная ИИ песня впервые возглавила чарт Billboard.