    Какие требования к аэропортам для международных рейсов обновили в Казахстане

    В Казахстане обновили правила открытия и работы аэропортов, обслуживающих международные рейсы, передает агентство Кazinform.

    Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра транспорта, документ вступит в силу 10 мая этого года.

    Документ вносит изменения в действующие с 2011 года правила и уточняет требования к инфраструктуре и оснащению аэропортов.

    Теперь в правилах закреплено понятие «международный аэропорт» — это воздушная гавань, где организованы таможенный, пограничный и санитарно-карантинный контроль.

    Обновлены и требования к аэропортам, которые открываются для международных полетов. В частности, они должны иметь:

    • действующий сертификат годности аэродрома и персонал для обслуживания иностранных авиакомпаний;
    • аэровокзал с системой двойного коридора («красный» и «зеленый») для прохождения таможенного контроля;
    • отдельные зоны «вылет» и «прилет», а также помещения для оформления деклараций;
    • не менее двух досмотровых стоек и кабин паспортного контроля;
    • оборудование для выявления запрещенных предметов и веществ.

    Для крупных авиационных хабов предусмотрены дополнительные требования. Среди них — наличие помещений для транзитных пассажиров, складов для багажа и грузов, изоляторов для депортированных и задержанных лиц, а также рабочих кабинетов для пограничных, таможенных и других служб.

    В документе также прописаны требования к взаимодействию всех служб в аэропорту, наличию транспортных средств для перевозки пассажиров и созданию условий для санитарного контроля.

    Ранее казахстанцам напомнили о лимите вывоза наличных перед сезоном отпусков.

    Дамира Кеңесбай
