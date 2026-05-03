Какие требования к аэропортам для международных рейсов обновили в Казахстане

Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра транспорта, документ вступит в силу 10 мая этого года.

Документ вносит изменения в действующие с 2011 года правила и уточняет требования к инфраструктуре и оснащению аэропортов.

Теперь в правилах закреплено понятие «международный аэропорт» — это воздушная гавань, где организованы таможенный, пограничный и санитарно-карантинный контроль.

Обновлены и требования к аэропортам, которые открываются для международных полетов. В частности, они должны иметь:

действующий сертификат годности аэродрома и персонал для обслуживания иностранных авиакомпаний;

аэровокзал с системой двойного коридора («красный» и «зеленый») для прохождения таможенного контроля;

отдельные зоны «вылет» и «прилет», а также помещения для оформления деклараций;

не менее двух досмотровых стоек и кабин паспортного контроля;

оборудование для выявления запрещенных предметов и веществ.

Для крупных авиационных хабов предусмотрены дополнительные требования. Среди них — наличие помещений для транзитных пассажиров, складов для багажа и грузов, изоляторов для депортированных и задержанных лиц, а также рабочих кабинетов для пограничных, таможенных и других служб.

В документе также прописаны требования к взаимодействию всех служб в аэропорту, наличию транспортных средств для перевозки пассажиров и созданию условий для санитарного контроля.

