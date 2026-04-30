Казахстанцам напомнили о лимите вывоза наличных перед сезоном отпусков

Планирующим отпуск за границей казахстанцам необходимо учитывать действующие таможенные правила при выезде за пределы Республики Казахстан, передает Kazinform.

Как отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, основное ограничение касается вывоза наличных денег.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 запрещается вывоз из страны наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десяти тысяч) долларов США.

Расчёт суммы производится по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату вывоза. Лимит применяется для каждого физического лица отдельно, включая несовершеннолетних детей. При поездке семьёй на каждого члена семьи разрешается вывозить не более эквивалента 10 000 долларов США наличными.

Важно: даже при заполнении пассажирской таможенной декларации вывоз суммы, превышающей указанный лимит, не допускается. В случае нарушения излишек денежных средств подлежит изъятию таможенными органами.

Декларирование наличных средств:

Согласно Кодексу Республики Казахстан «О таможенном регулировании» (подпункт 7 пункта 1 статьи 343), наличные денежные средства и дорожные чеки подлежат письменному таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает эквивалент 10 000 долларов США.

Однако из-за действия президентского Указа № 830 вывоз сверх лимита запрещён независимо от декларирования.

Рекомендации департамента:

· Для комфортного отдыха за границей предпочтительнее использовать банковские карты международных платёжных систем или безналичные переводы.

· Перед поездкой проверьте актуальный курс валют Национального Банка РК.

· Ознакомьтесь с таможенными правилами страны назначения (ограничения по ввозу алкоголя, табака, продуктов питания, лекарств и других товаров).

· Личные вещи, одежда, техника и предметы для личного пользования вывозятся без ограничений (в разумных количествах, не для коммерческих целей).

Что запрещено или ограничено к вывозу:

· Культурные ценности, антиквариат — только при наличии соответствующего разрешения.

· Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества — только со специальным разрешением.

· Редкие виды животных и растений, изделия из них — без разрешительных документов CITES.

· Лекарственные средства в больших объёмах — рекомендуется иметь рецепт или справку врача.