Созданная ИИ песня впервые возглавила чарт Billboard
Согласно рейтингу Billboard Country Digital Song Sales, песня № 1 в США — это «Walk My Walk» исполнителя Breaking Rust, артиста, полностью созданного искусственным интеллектом, передает агентство Kazinform.
Об этом пишет издание Newsweek.
У Breaking Rust есть страница в Instagram с более чем 35 тысячами подписчиков. На платформе Spotify у Breaking Rust более 2 миллионов ежемесячных слушателей, и он отмечен как проверенный артист.
— Несмотря на ритм «stomp, clap, hey» и акустическое звучание, песня на самом деле насыщена высокотехнологичными продакшн-приемами, — заявил в беседе с Newsweek доцент кафедры музыкальных технологий Университета Индианы Джейсон Паламара.
Однако эксперт назвал тексты песен расплывчатыми и бессодержательными.
По его словам, после одного прослушивания Walk My Walk становится очевидно, что она создана искусственным интеллектом.
Уже давно существуют опасения по поводу использования генеративного ИИ в сфере творчества. Обсуждения этой темы усилились несколько лет назад после протестов гильдии сценаристов и актеров в Голливуде, которые начались вскоре после публичного запуска ChatGPT. Тогда многие выразили обеспокоенность влиянием новых технологий и их последствиями.
Любые творческие проекты, созданные с участием ИИ, подвергаются пристальному вниманию — будь то дебют так называемой «ИИ-актрисы» Тилли Норвуд или бурная реакция в интернете на использование ИИ компанией Coca-Cola в рождественской рекламе.
Известные музыканты, включая сэра Элтона Джона и Дуа Липу, выступают за регулирование использования ИИ: в разных странах уже появились петиции с требованием ограничить применение искусственного интеллекта в отдельных областях творчества.
Ранее мы писали, что Королевская опера Версальского Дворца готовит беспрецедентный театральный эксперимент: в мае 2026 года состоится премьера комедии «Звездочет, или ложные предзнаменования», созданной с помощью искусственного интеллекта в стиле Мольера.