    18:07, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Версаль переносит Мольера в эпоху искусственного интеллекта

    Королевская опера Версальского Дворца готовит беспрецедентный театральный эксперимент: в мае 2026 года состоится премьера комедии «Звездочет, или ложные предзнаменования», созданной с помощью искусственного интеллекта в стиле Мольера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Chat GPT

    По данным Cameroun24, сценарий был сгенерирован моделью французского стартапа Mistral, обученной на полном собрании сочинений Мольера и других литературных текстах XVII века.

    Сюжет повествует о звездочете, чья одержимость предсказаниями заставляет его устроить брак дочери без любви. Как и во многих пьесах Мольера, умная служанка становится движущей силой комической игры - разоблачая ложные пророчества и восстанавливая справедливость.

    По словам Пьера-Мари Шовена, вице-президента Сорбонны и одного из кураторов проекта, искусственный интеллект успешно воссоздал остроумие и ритм великого драматурга.

    Для обеспечения точности и изящества текста команда учёных и драматургов провела тщательную редактуру сценария, а также с помощью ИИ были созданы декорации и костюмы - на основе картин и эскизов эпохи барокко.

    В постановке примут участие семь актёров и три музыканта, что позволит сочетать человеческую интерпретацию с эстетикой, созданной машиной. После премьеры в Версале спектакль планируется показать в театрах по всей Европе.

    Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект вышел далеко за рамки искусства. В Казахстане пилотный проект с участием ИИ-терапевта уже внедрен в 30 клиниках по всей стране и проходит стадию пробной эксплуатации.

    Оригинал текста на английском языке читайте здесь.

