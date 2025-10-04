В Казахстане тестируют ИИ-терапевта: проект внедрен в 30 клиниках

— Мы хотим, чтобы в будущем эта услуга была доступна во всех медицинских организациях. Важно не просто обеспечить доступ к интернету, а наполнить его сервисами, которые действительно приносят пользу людям, — подчеркнул он.

Мусин также рассказал о других цифровых решениях, которые проходят тестирование в сфере здравоохранения. Среди них — видеотокены для фельдшеров с интегрированной видеоаналитикой, а также новые цифровые сервисы для сельских медицинских пунктов.

Он отметил, что такие проекты позволяют быстрее и эффективнее внедрять инновации в медицину: стартапы приносят креативность и технологическую экспертизу, а государственные структуры обеспечивают масштабирование.

— Стартапы обладают гибкостью и инновационностью, которую крупные бюрократические системы не могут создать самостоятельно, — добавил Мусин.

Напомним, что Digital Bridge стал важной площадкой для выдвижения важных инициатив о будущем цифровой экономики.