    18:24, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане тестируют ИИ-терапевта: проект внедрен в 30 клиниках

    В рамках форума Digital Bridge 2025 Багдат Мусин заявил, что пилотный проект с участием ИИ-терапевта уже внедрен в 30 клиниках по всей стране и проходит стадию пробной эксплуатации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    искусственный интеллект, ИИ, технологии, нейросети, ChatGPT
    Фото: Midjourney

    — Мы хотим, чтобы в будущем эта услуга была доступна во всех медицинских организациях. Важно не просто обеспечить доступ к интернету, а наполнить его сервисами, которые действительно приносят пользу людям, — подчеркнул он.

    Мусин также рассказал о других цифровых решениях, которые проходят тестирование в сфере здравоохранения. Среди них — видеотокены для фельдшеров с интегрированной видеоаналитикой, а также новые цифровые сервисы для сельских медицинских пунктов.

    Он отметил, что такие проекты позволяют быстрее и эффективнее внедрять инновации в медицину: стартапы приносят креативность и технологическую экспертизу, а государственные структуры обеспечивают масштабирование.

    — Стартапы обладают гибкостью и инновационностью, которую крупные бюрократические системы не могут создать самостоятельно, — добавил Мусин.

    Напомним, что Digital Bridge стал важной площадкой для выдвижения важных инициатив о будущем цифровой экономики.

    Теги:
    Багдат Мусин Здравоохранение Медицина Искусственный интеллект ИИ
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
