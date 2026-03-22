Международный фестиваль «DamDastour» в Шымкенте стал ярким событием Наурыза

Центральная площадь Аль-Фараби на несколько дней превратилась в уникальное международное гастрономическое пространство, объединив кухни разных стран мира.

Главной особенностью фестиваля стал его международный формат. В мероприятии приняли участие известные шеф-повара из разных уголков мира, которые не только представили национальные блюда своих стран, но и поделились профессиональным опытом. В частности, победители международных конкурсов из Бельгии, Швейцарии, Франции, Турции, Грузии, Азербайджана, России, Кыргызстана и Узбекистана представили зрителям авторские меню. Это повысило статус фестиваля и превратило его в площадку для профессионального гастрономического диалога.

Конкурсы, прошедшие в рамках фестиваля, отличались высоким уровнем конкуренции. Участники продемонстрировали умелое сочетание национальных традиций и современных кулинарных технологий. По решению жюри в номинации «Лучший плов» победу одержал ресторан Grand Golden Hills, в категории «Самая вкусная самса» — ресторан Qazaq Samsa. В номинации «Лучшее национальное блюдо» победителем стал ресторан «Понтос». Кафе «Камал ата» было удостоено специальной награды за активное участие.

Международное содержание гармонично сочеталось с активным участием местных рестораторов. В фестивале приняли участие около 50 ресторанов города, предложивших гостям широкий выбор блюд национальной и мировой кухни. Посетители смогли попробовать как традиционные казахские блюда, так и европейскую и азиатскую кухню. Особое место заняло главное блюдо праздника Наурыз — наурыз коже, представленное в нескольких вариантах и украсившее праздничный дастархан.

Международный характер мероприятия ярко проявился и в культурной программе. На одной сцене объединились различные культурные направления и современные тренды: прошли конкурсы street style и к-pop танцев, выступления домбристов, шоу батыров, цирковые представления. Кроме того, мотопробег и автошоу, ярмарка ремесленников и тематические зоны сделали фестиваль многогранной культурной площадкой.

Таким образом, международный гастрономический фестиваль «DamDastour» наглядно продемонстрировал потенциал города Шымкент как центра международной культуры и гастрономии. Объединив кухни и традиции разных народов, это масштабное событие в современном формате передало дух праздника Наурыз и было высоко оценено как одно из самых ярких событий в жизни города.